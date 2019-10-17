Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
93380
ALTIN
282.511
DOLAR
5.8865
STERLİN
7.5486
EURO
6.5464

Maganda fabrikatör | 20 yılda temizlenen dereyi bir gecede kirletti

Tabiatı kirletmekten, zehirli atıkları buldukları dere yatağına boca etmekten utanmayan fabrikatör kılıklı magandalar, 20 yıl boyunca büyük emeklerle temizlenen dereyi bir gecede kirletti.

Maganda fabrikatör | 20 yılda temizlenen dereyi bir gecede kirletti

Tabiatı kirletmekten, zehirli atıkları buldukları dere yatağına boca etmekten utanmayan fabrikatör kılıklı magandalar, 20 yıl boyunca büyük emeklerle temizlenen dereyi bir gecede kirletti.

17 Ekim 2019 Perşembe 14:55
Maganda fabrikatör | 20 yılda temizlenen dereyi bir gecede kirletti

Maganda fabrikatör | 20 yılda temizlenen dereyi bir gecede kirletti


Zehirli atıkları korumasız buldukları en yakın yerlere bırakmaktan, dökmekten zerre kadar utanmayan fabrika sahiplerinin acımasızlığı vatandaşları dehşete düşürüyor. 20 yıllık bir mücadaleyle kurtarılan Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy Köylerindeki derede, balıkların yeniden yaşam alanına kavuşması vatandaşları sevindirdi. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Zira bir fabrikanın maganda ruhlu sahibi, işletmecisi ağır zehirli atıklarını dereye boca etti. Balıkların büyük bölümü çamur altında kalırken su yüzeyini kaplayan ölü balıkları vatandaşlara isyan ettirdi. İşte o haberin detayları:

Bursa'da fabrikaların dereye akıttığı kimyasal atıklar 20 yıl sonra balık üreyen deredeki tüm balıkları öldürdü.

Kestel ve Gürsu ilçelerinden geçen derede fabrikaların artmasıyla birlikte balık yaşamı yok olmuştu. Kestel ilçesine kurulan arıtma tesisiyle birlikte 20 yıl sonra balık yaşamaya başlayan derede balıklar ancak 1 yıl yaşayabildi. Cuma akşamı mesai bitimini fırsat bilen fabrikanın dereye saldığı kimyasal atıklar deredeki tüm balıkları öldürdü. Gürsu'nun Hasanköy ve Ağaköy köylerinde çok sayıda ölü balık suyun üstüne çıktı. Vatandaşlar ise 20 yıl sonra balık yaşamaya başlayan derelerinde kimyasal atık sebebiyle balıkların ölmesine tepki gösterdi ve sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Dereye salınan kimyasal atık sebebiyle köylerinden geçen deredeki tüm balıkların öldüğünü ifade eden Hasanköy muhtarı Ertuğrul Türe, "Köyümüzden geçen dere Kestel ilçesindeki Gölbaşı gölünden gelip denize gidiyor. 20 yıl önce bölgeye sanayinin gelmesiyle birlikte deredeki balıklar öldü. 20 yıl sonra bölgeye arıtma tesisi kurularak su arındırıldı. Derenin belli bölümünde balıklar yaşamaya başladı. Fakat geçtiğimiz Cuma günü akşam bölgedeki bir fabrikadan salınan kimyasal atık deredeki tüm balıkları öldürdü. Son salınan zehir nasıl etkiliyse balıklar suyun üstüne çıkamadı. Çamurun altında öldüler" dedi. 

Kirlilik Küçük Menderes'i ve üreticiyi bitirdi
Kirlilik Küçük Menderes'i ve üreticiyi bitirdi
Kimsayal atık terörü; Su havzasına atarak kaçtılar
Kimsayal atık terörü; Su havzasına atarak kaçtılar
İSG Uzmanı
İSG Uzmanı
İstanbul'u akrepler bastı: Apartmanlarda akrep tehlikesi
İstanbul'u akrepler bastı: Apartmanlarda akrep tehlikesi
Fabrikaların zehili atıkları milyonlarca balığı katletti
Fabrikaların zehili atıkları milyonlarca balığı katletti
Fransa'da böcek ilaçlı yumurtalı ithal eden şirket sayısı 14'e ulaştı
Fransa'da böcek ilaçlı yumurtalı ithal eden şirket sayısı 14'e ulaştı
Manisa'da zehirlenme; Rota Yemekçilik'ten 4 kişi tutuklandı
Manisa'da zehirlenme; Rota Yemekçilik'ten 4 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
BursaKestelGürsuKirlilikBalık ölümleriHasanköyAğaköy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman Çelikhan Şehidini onbinler dualarla uğurladı
Adıyaman Çelikhan Şehidini onbinler dualarla uğurladı
Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı
Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı
Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü
Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü
94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı
94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı
Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak
Havalimanı çalışanına küfür eden kadına mahkemeden kıyak
Menbiç'te çatışma, 2 askerimiz şehit, 8 askerimiz yaralı 
Menbiç'te çatışma, 2 askerimiz şehit, 8 askerimiz yaralı 
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı, 2 sivil şehit
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü
595 terörist öldürüldü, Amerika çılgına döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort