Magandanın mangal keyfi ormanı kül etti

Sorumsuz magandaların Manavgat Karacalar'daki mangal keyfi 1.5 hektarlık ormanı kül etti. İtfaiye ekipleri çevrede piknik yapanları uyardı.

Yaktıkları mangal ateşini söndürmeden piknik alanını terk eden magandaların neden olduğu yangan yüzlerce ağacı kül etti. Her yıl mangalcıların neden olduğu yangınlar yüzünden ormanların büyük zarar gördüğünü belirten yetkililer vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyor.

SÖNDÜRMEDEN ÇEKİP GİTMİŞLER

Antalya'nın Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, mangalcı piknikçilerin ateşi söndürmeden gitmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. İtfaiye ekiplerinin sönmeden bırakılan mangal ateşini bulmasının ardından yüzlerce ağacın kül olduğu gözlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Hacıisali mevkiinde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi. Mangalcı magandaların duyarsızlığı sonucu 1.5 hektarlık alanı yaktılar

Manavgat Karacalar Mahallesi Hacıisali mevkiinde arazide çıktı. Yangına orman işletmesine ait 1 arazöz, 2 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. 1.5 hektar arazinin zarar gördüğü yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi.

Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında eti bırakıp kaçtıkları görüldü. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, vatandaşlardan belediyeler tarafından belirlenen alanlar dışında mangal yapmamaları konusunda yeniden uyardı.