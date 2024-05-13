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Mahkeme, İBB'nin kaçak yapılarla mücadelesini haklı buldu

AKP döneminde Üsküdar sahil şeridini kaçak yapılarla işgal edenlere karşı yürütülen yıkım mücadelesinde, yargı 4. kez İBB'yi haklı buldu

13 Mayıs 2024 Pazartesi 14:20
Mahkeme, İBB'nin kaçak yapılarla mücadelesini haklı buldu






Mahkeme, İBB'nin kaçak yapılarla mücadelesini haklı buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar’daki kaçak yapılarla mücadelesini mahkeme bir kez daha haklı buldu. Kaçak kafe sahiplerinin İBB’nin gerçekleştirdiği yıkıma karşı açtıkları 4 dava, mahkeme tarafından reddedildi. Bakanlığın tüm desteğine karşı mahkeme, İBB’nin kaçak yapılarla mücadelesinin doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. 

ÜSKÜDAR/ İSTANBUL

İBB’nin, Üsküdar’da kaçak yapıları yıkarak işgale son verme mücadelesinde yeni bir gelişme yaşandı. İBB’nin yıkımını gerçekleştirdiği Askadar Kafe sahiplerinin, “yapı tatil tutanağı, yıkım kararı ve zabıtanın yıkım kararına yönelik yazdığı iki yazı” için açtığı 4 dava, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. 

YAPI KAYIT BELGESİ GEÇERSİZ, HUKUKA AYKIRI 

İBB’nin uygulamalarının haklı bulunduğu itiraz kararında, “Salacak Harem-Şemsipaşa 1. derece Doğal Sit Alanında yer almakta olduklarından üzerlerinde yapılaşmanın hukuken mümkün olmadığı parseller üzerindeki yapının ve 31/12/2017 tarihinden önce inşa edilmiş olması durumunda dahi, yapı hakkında yapı kayıt belgesi düzenlenemeyeceğinden, yapı kayıt belgesinin geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır” denildi. Alınan yapı kayıt belgesinin hukuka aykırı olduğu da vurgulandı. 

NE OLMUŞTU?

İBB, kentteki işgal ve kaçak yapıları yıkarak hukuksuz uygulamalara son vermek için kolları sıvadı. Önceki dönem Üsküdar Belediyesi yönetiminin, kaçak işletmeler hakkında gerekli adımları atmaması üzerine İBB, kaçak yapılar için harekete geçti. 

Yıkım kararı alan İBB’ye, “Yapı kayıt belgeleri olan bu yerlerde işlem yapma yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndadır” denilerek, engel çıkarıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘yapıkayıt belgesi’ ile koruma altına aldığı kaçak yapılar için İBB tarafından herhangi bir işlem yapılamayacağı belirtildi. 

Ancak, yıkım kararına gelen bakanlık engeline, mahkeme “dur” dedi ve İstanbul 12. İdare Mahkemesi tarafından “hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesi ile kesin olarak yürütmeyi durdurma kararı verildi. 

Mahkemenin İBB’yi haklı bulması üzerine yasal görevlerini yapmak için 30 Mayıs 2023 tarihinde harekete geçen İBB ekipleri saldırıya uğradı. 3 İBB personelinin darp edildiği saldırıda, İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten yaralandı.

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Son Güncelleme: 13.05.2024 14:28
Anahtar Kelimeler:
İBBÜsküdar
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