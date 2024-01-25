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Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem 

Son dakika deprem haberi Malatya'dan geldi, AFAD depremin büyüklüğünü 5.2, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak ilan etti

25 Ocak 2024 Perşembe 16:48
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem 






Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem 


Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi  depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 ilan ederken, Battalgazi'de enkaz altında kalan yurttaşların bulunduğu açıklandı. Merkez üssü Battalgazi olan depremin ardından hasarlı bazı binaların yıkıldığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.01.25 16:28:14  37.8232   36.0930        5.0      -.-  2.4  -.-   HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2024.01.25 16:24:43  38.2083   38.3282        1.1      -.-  3.5  3.5   UCGOZE-YESILYURT (MALATYA)                        REVIZE01   (2024.01.25 16:24:43)
2024.01.25 16:04:04  38.1650   38.4328        6.7      -.-  5.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2024.01.25 15:48:03  38.0757   37.4977        2.8      -.-  1.7  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2024.01.25 14:57:45  38.5742   39.6917       23.5      -.-  2.3  -.-   KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2024.01.25 14:31:45  38.9630   35.7892       12.2      -.-  1.4  -.-   KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI)                      İlksel
2024.01.25 14:26:44  40.6735   26.3827        5.0      -.-  1.7  -.-   SABANMERA-KESAN (EDIRNE)                          İlksel
2024.01.25 13:47:05  37.5750   36.1590        5.2      -.-  1.7  -.-   KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel
2024.01.25 13:33:26  42.9095   42.6878        7.3      -.-  2.5  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2024.01.25 13:23:11  37.6943   35.4045        5.3      -.-  2.1  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2024.01.25 13:19:49  41.1072   28.8668        0.0      -.-  1.4  -.-   SULTANGAZI (ISTANBUL)                             İlksel
2024.01.25 13:03:21  37.4777   36.1117        7.4      -.-  1.7  -.-   ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE)                     İlksel
2024.01.25 12:44:15  36.1522   33.5610        0.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2024.01.25 12:36:59  39.3358   31.1553        5.3      -.-  1.9  -.-   EMINEKIN-CIFTELER (ESKISEHIR)                     İlksel
2024.01.25 12:33:26  38.1917   27.3423       19.1      -.-  1.3  -.-   TORBALI (IZMIR)                                   İlksel
2024.01.25 11:55:36  38.0803   37.5677       10.8      -.-  1.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2024.01.25 11:25:31  39.2385   40.1208        9.9      -.-  2.5  -.-   BATIAYAZ-YAYLADERE (BINGOL)                       İlksel
2024.01.25 11:16:33  39.9130   34.1072        3.8      -.-  2.2  -.-   BARAKLI-DELICE (KIRIKKALE)                        İlksel
2024.01.25 11:08:47  38.2372   27.6872        4.0      -.-  1.8  -.-   ERGENLI-BAYINDIR (IZMIR)                          İlksel
2024.01.25 10:26:46  38.2357   38.0102       16.9      -.-  1.7  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
Son Güncelleme: 25.01.2024 17:12
Anahtar Kelimeler:
DepremMalatya
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