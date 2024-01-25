Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem



Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 ilan ederken, Battalgazi'de enkaz altında kalan yurttaşların bulunduğu açıklandı. Merkez üssü Battalgazi olan depremin ardından hasarlı bazı binaların yıkıldığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 13.93 km olarak ölçüldü.



..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2024.01.25 16:28:14 37.8232 36.0930 5.0 -.- 2.4 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2024.01.25 16:24:43 38.2083 38.3282 1.1 -.- 3.5 3.5 UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) REVIZE01 (2024.01.25 16:24:43) 2024.01.25 16:04:04 38.1650 38.4328 6.7 -.- 5.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2024.01.25 15:48:03 38.0757 37.4977 2.8 -.- 1.7 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2024.01.25 14:57:45 38.5742 39.6917 23.5 -.- 2.3 -.- KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) İlksel 2024.01.25 14:31:45 38.9630 35.7892 12.2 -.- 1.4 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel 2024.01.25 14:26:44 40.6735 26.3827 5.0 -.- 1.7 -.- SABANMERA-KESAN (EDIRNE) İlksel 2024.01.25 13:47:05 37.5750 36.1590 5.2 -.- 1.7 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2024.01.25 13:33:26 42.9095 42.6878 7.3 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel 2024.01.25 13:23:11 37.6943 35.4045 5.3 -.- 2.1 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel 2024.01.25 13:19:49 41.1072 28.8668 0.0 -.- 1.4 -.- SULTANGAZI (ISTANBUL) İlksel 2024.01.25 13:03:21 37.4777 36.1117 7.4 -.- 1.7 -.- ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2024.01.25 12:44:15 36.1522 33.5610 0.0 -.- 1.3 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel 2024.01.25 12:36:59 39.3358 31.1553 5.3 -.- 1.9 -.- EMINEKIN-CIFTELER (ESKISEHIR) İlksel 2024.01.25 12:33:26 38.1917 27.3423 19.1 -.- 1.3 -.- TORBALI (IZMIR) İlksel 2024.01.25 11:55:36 38.0803 37.5677 10.8 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2024.01.25 11:25:31 39.2385 40.1208 9.9 -.- 2.5 -.- BATIAYAZ-YAYLADERE (BINGOL) İlksel 2024.01.25 11:16:33 39.9130 34.1072 3.8 -.- 2.2 -.- BARAKLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel 2024.01.25 11:08:47 38.2372 27.6872 4.0 -.- 1.8 -.- ERGENLI-BAYINDIR (IZMIR) İlksel 2024.01.25 10:26:46 38.2357 38.0102 16.9 -.- 1.7 -.- DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel