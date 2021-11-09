Malatya'da bina çöktü, 20 yaralı var





Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

17 KİŞİ YARALI KURTARILDI

MALATYA VALİSİ: BİNADA 20 KİŞİ VARDI

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 17 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Enkazdan şu an için 8 kişi kurtarıldı ve sağlık durumlarında ciddi bir durum söz konusu değil. Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

ALTI RESTORAN, ÜSTÜ KIRAATHANE

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Mikail Pelik, Haber Global'de yaptığı açıklamada, binanın alt katının restoran olduğunu üstünün ise bir kıraathane olduğunu söyledi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: YAN BİNALARDAN DA SES GELİYOR DEDİLER

Görgü tanığı Yunus Emre Topal, Haber Global'de yaptığı açıklamada, "Bir dakika falan sürmedi, bir ses geldi, dönerken binanın tamamen çöküp toz halinde olduğunu gördük. Bir vatandaş çıkarabildik. Elektriği doğalgazı kestiler. Yan binalardan ses geliyor denilince, o binalar da boşaltıldı" dedi.