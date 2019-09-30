Mamak'ta halk otobüsü durağa daldı, 3 vatandaş can verdi



Ankara 4 yıl arasından sonre yeni bir otobüs faciasıyla sarsıldı. Tam 4 yıl önce Ankara Cebeci Dikimevi önünde freni boşalan otobüs durağa dalmış 12 vatandaşı katletmişti. 1 ekim 2015 yılında yaşanan kazanın 4. yılına girerken, Mamak'ta meydana gelen halkotobüs kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ankara Mamak'ta bir halk otobüsü durağa daldı. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı son dakika açıklamasında ise, kaza nedeninin araştırıldığını, ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsedildiğini, bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığının araştırıldığını belirtti...

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, henüz sayıları belirlenemeyen yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANKARA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili yaptığı açıklamada "İlk tespitlere göre halk otobüsü durağa dalıyor. Teknik sebeple mi arkadaşlar incelemelerde tespit edecekler. Üç vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, üç vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye götürüldü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç vatandaşın götürüldüğünden bahsediliyor. Bunun kaç kişi olduğu ve doğru olup olmadığını araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.