Manisa'da deprem, Kırkağaç 4.9 ile sallandı

Ege Bölgesi'nde özellikle Manisa'da deprem hareketliliği sürüyor. Manisa Kırkağaç'ta akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. İlk sarsıntının ardından Kırkağaç ve Akhisar'da 5 artçı sarsıntı daha da kaydedildi.



Son dakika deprem, Ege Bölgesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü Manisa Kırkagaç ilçesi Karakurt Köyü olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 19.09 sıralarında meydana gelen deprem yer kabuğunun 12 KM derinliğinde oluştu.

Deprem Kırkağaç başta olmak üzere, Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla gibi pek çok yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak cadde ve sokaklarda beklemeye başladı.

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