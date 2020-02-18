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Manisa'da deprem, Kırkağaç 4.9 ile sallandı

Manisa'da deprem hareketliliği sürüyor. Manisa Kırkağaç'ta akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. Depremin ML büyüklüğü ise 5.2

18 Şubat 2020 Salı 19:19
Manisa'da deprem, Kırkağaç 4.9 ile sallandı

Manisa'da deprem, Kırkağaç 4.9 ile sallandı

Ege Bölgesi'nde özellikle Manisa'da deprem hareketliliği sürüyor. Manisa Kırkağaç'ta akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. İlk sarsıntının ardından Kırkağaç ve Akhisar'da 5 artçı sarsıntı daha da kaydedildi.


Son dakika deprem, Ege Bölgesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü Manisa Kırkagaç ilçesi Karakurt Köyü olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 19.09 sıralarında meydana gelen deprem yer kabuğunun 12 KM derinliğinde oluştu. 
Deprem Kırkağaç başta olmak üzere, Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla gibi pek çok yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak cadde ve sokaklarda beklemeye başladı.

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                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2020.02.18 20:38:23  39.0972   27.8308        7.7      -.-  3.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:37:16  39.0920   27.8162        7.2      -.-  1.9  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:30:19  39.0928   27.8552        5.6      -.-  1.7  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.18 20:29:30  39.0943   27.8700        5.8      -.-  1.4  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.18 20:23:05  39.0888   27.8052        8.5      -.-  1.8  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:20:24  39.0957   27.7973        6.1      -.-  4.0  3.8   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:18:42  39.1105   27.8578       10.1      -.-  1.6  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.02.18 20:15:39  39.0920   27.8472        6.0      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:15:12  39.0963   27.8208        9.1      -.-  2.7  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:14:13  38.3928   39.1760        5.3      -.-  0.9  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.18 20:13:38  38.4027   39.1837        4.8      -.-  1.0  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.18 20:10:05  39.1223   27.8355        3.5      -.-  1.8  -.-   BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:08:01  39.0900   27.8272        8.5      -.-  3.0  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 20:01:02  39.1038   27.8188        7.9      -.-  3.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 19:59:41  39.0915   27.8268        7.7      -.-  3.3  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 19:55:39  39.0938   27.8270        6.9      -.-  2.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 19:52:40  39.0892   27.8108        5.0      -.-  3.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 19:47:00  39.0865   27.8892        7.9      -.-  2.2  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.02.18 19:45:18  39.0977   27.8102        8.0      -.-  4.0  3.9   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) 
2020.02.18 19:09:22  39.1057   27.8238       12.1      -.-  5.2  4.9   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 18:04:09  34.7780   26.5157        5.0      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.02.18 17:16:56  38.2455   38.7468        9.0      -.-  1.7  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.02.18 17:09:13  38.3348   39.0813        6.3      -.-  0.8  -.-   DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.18 17:07:23  39.0507   27.8648        5.0      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.18 17:01:09  38.3872   39.1423        4.6      -.-  0.9  -.-   USLU-SIVRICE (ELAZIG)                             İlksel
2020.02.18 16:59:42  38.4368   39.3927        6.4      -.-  1.9  -.-   SUREK-SIVRICE (ELAZIG)                            İlksel
2020.02.18 16:51:10  39.0072   29.6415        5.2      -.-  2.2  -.-   GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)                            İlksel
2020.02.18 16:40:50  38.1805   30.7990        5.0      -.-  1.9  -.-   GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)                       İlksel
2020.02.18 16:22:15  38.0813   28.1198        9.5      -.-  1.0  -.-   BICAKCI-ODEMIS (IZMIR)                            İlksel
2020.02.18 16:08:54  38.3048   39.1207       13.4      -.-  1.7  -.-   YALINCA-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.02.18 16:06:38  39.0053   27.8817        2.1      -.-  1.2  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 15:44:05  38.1955   38.7817       18.9      -.-  2.0  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.02.18 15:42:36  38.3418   30.8852        2.4      -.-  1.3  -.-   YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA)                   İlksel
2020.02.18 15:27:18  39.0002   27.9122        5.0      -.-  1.5  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.18 15:21:06  39.0618   27.8158       12.2      -.-  1.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.18 15:20:14  39.0038   27.8962        5.0      -.-  2.0  -.-   YENICE-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.02.18 15:15:04  38.2602   38.8972       19.2      -.-  1.2  -.-   BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.02.18 15:07:20  38.3365   39.3825        2.6      -.-  0.9  -.-   POLATKOY-MADEN (ELAZIG)                           İlksel
2020.02.18 14:56:13  38.3588   39.1023       15.6      -.-  1.7  -.-   KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.18 14:46:28  38.4867   39.4423       17.4      -.-  1.7  -.-   YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.18 14:34:08  38.2580   38.8703       18.1      -.-  1.2  -.-   CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.02.18 14:32:58  39.0437   27.7047        1.4      -.-  1.5  -.-   YATAGAN-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.18 14:32:35  38.3988   39.3817       12.2      -.-  1.0  -.-   ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.18 14:30:49  38.2093   38.6855        5.2      -.-  1.8  -.-   ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.02.18 14:30:37  41.1158   28.9678        0.0      -.-  0.7  -.-   KAGITHANE (ISTANBUL)                              İlksel
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Son Güncelleme: 18.02.2020 20:45
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