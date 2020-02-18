Manisa'da deprem, Kırkağaç 4.9 ile sallandı
Ege Bölgesi'nde özellikle Manisa'da deprem hareketliliği sürüyor. Manisa Kırkağaç'ta akşam saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. İlk sarsıntının ardından Kırkağaç ve Akhisar'da 5 artçı sarsıntı daha da kaydedildi.
Son dakika deprem, Ege Bölgesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremin merkez üssü Manisa Kırkagaç ilçesi Karakurt Köyü olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre akşam saat 19.09 sıralarında meydana gelen deprem yer kabuğunun 12 KM derinliğinde oluştu.
Deprem Kırkağaç başta olmak üzere, Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla gibi pek çok yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak cadde ve sokaklarda beklemeye başladı.
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Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.02.18 20:38:23 39.0972 27.8308 7.7 -.- 3.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:37:16 39.0920 27.8162 7.2 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:30:19 39.0928 27.8552 5.6 -.- 1.7 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:29:30 39.0943 27.8700 5.8 -.- 1.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:23:05 39.0888 27.8052 8.5 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:20:24 39.0957 27.7973 6.1 -.- 4.0 3.8 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:18:42 39.1105 27.8578 10.1 -.- 1.6 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:15:39 39.0920 27.8472 6.0 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:15:12 39.0963 27.8208 9.1 -.- 2.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:14:13 38.3928 39.1760 5.3 -.- 0.9 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 20:13:38 38.4027 39.1837 4.8 -.- 1.0 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 20:10:05 39.1223 27.8355 3.5 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:08:01 39.0900 27.8272 8.5 -.- 3.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 20:01:02 39.1038 27.8188 7.9 -.- 3.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 19:59:41 39.0915 27.8268 7.7 -.- 3.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 19:55:39 39.0938 27.8270 6.9 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 19:52:40 39.0892 27.8108 5.0 -.- 3.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 19:47:00 39.0865 27.8892 7.9 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.18 19:45:18 39.0977 27.8102 8.0 -.- 4.0 3.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:09:22 39.1057 27.8238 12.1 -.- 5.2 4.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 18:04:09 34.7780 26.5157 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.02.18 17:16:56 38.2455 38.7468 9.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.18 17:09:13 38.3348 39.0813 6.3 -.- 0.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 17:07:23 39.0507 27.8648 5.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.18 17:01:09 38.3872 39.1423 4.6 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 16:59:42 38.4368 39.3927 6.4 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 16:51:10 39.0072 29.6415 5.2 -.- 2.2 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2020.02.18 16:40:50 38.1805 30.7990 5.0 -.- 1.9 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2020.02.18 16:22:15 38.0813 28.1198 9.5 -.- 1.0 -.- BICAKCI-ODEMIS (IZMIR) İlksel
2020.02.18 16:08:54 38.3048 39.1207 13.4 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.18 16:06:38 39.0053 27.8817 2.1 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.18 15:44:05 38.1955 38.7817 18.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.18 15:42:36 38.3418 30.8852 2.4 -.- 1.3 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2020.02.18 15:27:18 39.0002 27.9122 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.18 15:21:06 39.0618 27.8158 12.2 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.18 15:20:14 39.0038 27.8962 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.18 15:15:04 38.2602 38.8972 19.2 -.- 1.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.18 15:07:20 38.3365 39.3825 2.6 -.- 0.9 -.- POLATKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 14:56:13 38.3588 39.1023 15.6 -.- 1.7 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 14:46:28 38.4867 39.4423 17.4 -.- 1.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 14:34:08 38.2580 38.8703 18.1 -.- 1.2 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.18 14:32:58 39.0437 27.7047 1.4 -.- 1.5 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.18 14:32:35 38.3988 39.3817 12.2 -.- 1.0 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.18 14:30:49 38.2093 38.6855 5.2 -.- 1.8 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.18 14:30:37 41.1158 28.9678 0.0 -.- 0.7 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel