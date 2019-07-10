Manisa Salihli'de feci kaza, 6 ölü var

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 vatandaş can verdi. Yolcu otobüsü, otomobil ve pick-up kamyonetin de karıştığı zincirleme kazada, en az 10 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve pick-up kamyonetin de karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemeler göre 6 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Adala Mahallesi Köprübaşı istikametinden gelen 45 LE 989 plakalı minibüs ile Köprübaşı istikametine doğru gitmekte olan 40 AAF 250 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazaya karışan 48 ABL 718 plakalı otomobil de yoldan çıkarak şarampole düştü.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan ilk tespitlere göre minibüs içinde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada 8 kişinin de yaralandığı ve Salihli’deki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Yaralılardan durumları ağır olan vatandaşlar olduğu bildiriliyor.

Ölü ve yaralıla kazazedelerin isimleri henüz açıklanmadı. Yolun ulaşıma açıldığını belirten yetkililer kazanın nedeni hakkında bilgi vermedi.