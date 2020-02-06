Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Marmara Adası 35 gün sonra elektriğe kavuştu

29 Aralık 2019’da meydana gelen kesinti sonrası deniz altında yürütülen çalışmaların sonunda Marmara Adası elektriğine kavuştu.

06 Şubat 2020 Perşembe 12:23
Marmara Adası 35 gün sonra elektriğe kavuştu

Marmara Adası 35 gün sonra elektriğe kavuştu
  

Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ’ın Marmara Adası’nda yürüttüğü zorlu çalışma tamamlandı. 29 Aralık 2019’da meydana gelen kesinti sonrası deniz altında yürütülen çalışmaların sonunda Marmara Adası elektriğine kavuştu. Çalışmaların ilk fazında Marmara Adası sakinlerinin yeni yıla karanlıkta girmelerinin önüne geçen UEDAŞ, adayı dev jeneratörler ile aydınlatmıştı.

Bursa başta olmak üzere, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da toplamda 4 şehirde 5 milyonun üzerinde kişiye hizmet veren UEDAŞ, denizaltı kablolarının kopması sonucunda Marmara Adası’nda yaşanan kesinti ile ilgili çalışmalarını tamamladı. Yeni yıl öncesinde ada ve çevresine yerleştirilen dev jeneratörler ile aydınlanan Marmara Adası artık tamamen ışıklarına kavuştu. UEDAŞ ekipleri zorlu hava şartlarına rağmen yoğun ve titiz çalışmalarının sonucunda denizaltı kablolarını onararak ada halkının mağduriyetini giderdi.

Balıkesir’de 29 Aralık 2019, Pazar günü bir geminin deniz altından geçen elektrik kablolarına zarar vermesi sonucu meydana gelen kesintide, Marmara Adası halkı elektriksiz kalmıştı. UEDAŞ ekiplerince kış şartlarında onarımı uzun süren denizaltı kablolarının tekrar enerjili hale getirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Deniz altında çalışmalar sürerken ada halkının elektriksiz kalmaması için adaya sekiz tır malzeme ile dev jeneratörler taşınmış, ada aydınlatılmıştı. UEDAŞ ekipleri bu süre içinde üç farklı noktada, on ayrı ekibi tarafından yürütülen çalışmalarıyla denizaltı kabloları onararak Marmara Adası’na tekrar elektrik verilmesini sağladı.

25 kişilik ekibin zorlu çalışması

Marmara Adası’nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, “29 Aralık 2019 Pazar günü saat 16:00 civarında adada elektrik kesintisi ile ilgili SCADA sistemine bilgi geldi ve kısa sürede olaya hemen müdahale edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bölgeden geçen bir geminin çapa atması sonucu Avşa ve anakaradan Marmara Adası’na giden denizin altındaki toplamda üç kablomuzda hasar oluştuğunu tespit ettik. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için sevkiyatını gerçekleştirdiğimiz jeneratörlerle 31 Aralık günü adaya enerji verdik” dedi.

Gökay Fatih Danacı, “Tüm bu süreçte hava ve deniz koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte özel ekipmanlar ve 25 kişilik ekibimizle kabloların onarım işlemine başladık. İlk tamirimizi 13 Ocak’ta gerçekleştirerek, normal jeneratörlerin dışında adanın tamamına ana karadan enerjiyi temin ettik. 3 Şubat itibariyle üç kablomuzun da tamirini gerçekleştirerek, onarım işlemlerini tamamlamış olduk. Bu süreçte başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Kaymakamlığa, Belediyeye, yöre halkına ve tüm ekibimize yardımlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Vinci’den Chargery’ye bir yatırım daha
Vinci’den Chargery’ye bir yatırım daha
Tasarımı ve üretimi yerli olan elektrikli araç DA VİNCİ tanıtıldı
Tasarımı ve üretimi yerli olan elektrikli araç DA VİNCİ tanıtıldı
Marmara Adası'nda son durum, Elektrik alamayan binlerce kişi geceyi soğukta geçirdi
Marmara Adası'nda son durum, Elektrik alamayan binlerce kişi geceyi soğukta geçirdi
Elektrik faturasını düşürmenin yolları | Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
Elektrik faturasını düşürmenin yolları | Bu yöntemler kabaran faturaları düşürüyor
30 milyon tüketici elektrikte rekabetin yeniden oluşmasını bekliyor
30 milyon tüketici elektrikte rekabetin yeniden oluşmasını bekliyor
Elektrikler kesildi, mum yaktı, yangın çıktı ve...
Elektrikler kesildi, mum yaktı, yangın çıktı ve...
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
İTÜ'lü mühendis gaspçılar tarafından katledildi.
Türkiye'nin ilk milli elektrikli traktörü sahaya indi
Türkiye'nin ilk milli elektrikli traktörü sahaya indi
Anahtar Kelimeler:
Marmara AdasıMarmara Adası ElektrikElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
Van'da çığ faciası | Acılar peş peşe geldi
Van'da çığ faciası | Acılar peş peşe geldi
Uçak kazasında ölü sayısı 3'e çıktı, 6 yaralı yoğun bakımda
Uçak kazasında ölü sayısı 3'e çıktı, 6 yaralı yoğun bakımda
İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti
İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti
Sabiha Gökçen'de faciadan dönüldü, uçak üç parçaya bölündü, 1 ölü var
Sabiha Gökçen'de faciadan dönüldü, uçak üç parçaya bölündü, 1 ölü var
İstanbul'da metrobüs seferleri kış ayında artırıldı
İstanbul'da metrobüs seferleri kış ayında artırıldı
Van'da ikinci çığ faciası | 11 şehidimiz var | Ölü sayısı 38'e yükseldi
Van'da ikinci çığ faciası | 11 şehidimiz var | Ölü sayısı 38'e yükseldi
Van'daki çığ felaketi | 5 kişi can verdi, 2 kayıp aranıyor
Van'daki çığ felaketi | 5 kişi can verdi, 2 kayıp aranıyor
İmamoğlu, 'Sizi yok sayan anlayış kamuda enerjiyi tüketiyor'
İmamoğlu, 'Sizi yok sayan anlayış kamuda enerjiyi tüketiyor'
Utanmaz otobüs sürücüsü üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı
Utanmaz otobüs sürücüsü üstü kirli diye küçük çocuğu otobüsten attı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim