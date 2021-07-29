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Maskesiz otobüse binen iki kişiye vatandaşın tepkisi sert oldu

Bilim insanları, Sağlık Bakanlığı, sanatçılar, uzmanlar aylardır yırtınıyor, Maske, Maske Maske... Üstelik tıklım tıklım toplu taşıma aracında iki maske kullanmayan iki sorumsuz vatandaşları çileden çıkardı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 13:27

Maskesiz otobüse binen iki kişiye vatandaşın tepkisi sert oldu


Tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca can alan koronavirüs salgınına karşı en önemli önlem olarak bilinen maske, toplu taşıma araçlarında zorunlu olmasına rağmen hiç oralı olmayan iki densiz vatandaşların sabrını taşırdı. Vatandaşların ısrarı ve uyarısına rağmen otobüste yolculuğunu devam ettirmek isteyen iki kişi yolcular tarafından tekme tokat aşağı indiriydi. İşte o haberin detayları:

İstanbul'da, bir toplu ulaşım aracında çıkan 'maske takma kavgası'nda tekme ve yumruklar havada uçuştu. Maske takmayan 2 kişi diğer yolcular tarafından darbedildi. O anlar bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzleyenleri hayrete düşüren olay, İstanbul Üsküdar'da seyir halinde olan içi yolcu dolu bir otobüste yaşandı. İddiaya göre, otobüste yolculuk yaptıkları sırada maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi. Kavgayı çığlıklar içerisinde izleyen diğer yolcular ise büyük panik yaşadı.

O ANLAR KAMERADA

Otobüste maske takmama nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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Son Güncelleme: 30.07.2021 01:41
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