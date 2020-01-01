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Mehmetçik'ten 2020 için selam var | Deniz piyadeleri yeni yıla eller tetikte girdi

Türkiye yeni yıla huzur içinde girdiyse, hakları büyük. Eller tetikte vatan nöbeti tutan askerler zor koşullar altında 2020'yi karşıladı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 01:52
Mehmetçik'ten 2020 için selam var | Deniz piyadeleri yeni yıla eller tetikte girdi

Deniz piyadeleri yeni yıla eller tetikte girdi


Vatan savunmasına zorlu hava koşullarında ara vermeden devam eden Mehmetçik, yeni yıla eller tetikte nöbette girdi.
Hakkari’nin zorlu doğa şartlarına rağmen teröristle mücadele eden Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı, yeni yıla elleri tetikte girdi

Türkiye genelinde yeni yıl heyecanı doruktayken, Mehmetçik ise bu gecede de teröristlerle mücadele ediyor. Hakkari’nin merkezinde, kırsal alanlarda ve ilçelerindeki binlerce metre yüksekteki üs bölgelerinde tuttukları nöbetin yanı sıra kritik bölgelerde devriye gezerek teröristlere, kaçakçılara ve suç örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, yılbaşına teröristlerle mücadele ederek giriyor. Teröristle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Mehmetçik, 2020’ye elleri tetikte girdi. Hakkari’nin zorlu kış şartlarında görev yapmaya devam eden askerler, yeni yıl nedeniyle verdikleri mesajla dosta güven düşmana korku verdi. 2019’un son ve 2020 yılının ilk saatlerinde etkili olan eksi 15 derecede görevlerinin başında olan Mehmetçik, kanlarının son damlasına kadar bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

KARARLILIK MESAJI

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun olarak sürdüğü Hakkari bölgesinde, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının harekat komutasındaki Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı unsurları, yeni yıla girerken terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. İHA muhabirine konuşan Yüzbaşı Yılmaz, Hakkari il merkezine 8 kilometre mesafede bulunan 2 bin 150 rakımlı Otluca bölgesinde görev yaptıklarını belirterek, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin ve güzide bir birliği olan Gazi Amfibi Deniz Tugay Komutanlığının bir unsuru olarak teröristle mücadele harekatı kapsamında Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının harekat komutasında bulunmaktayız. Gazi Amfibi Deniz Tugay Komutanlığı unsurları olarak geçmişte olduğu gibi bugünde verilen her türlü görevi yerine getirme azim ve gayreti içerisinde, şanlı bayrağımızın gölgesinde, yüce milletimizin emrinde, ettiğimiz yeminin bilinciyle aralıksız vazifemizin başındayız. Buradan Hakkari bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelleri olarak yüce milletimizin yeni yılını kutlar, esenlikler temenni ederiz” dedi.

“GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Deniz Piyade Sözleşmeli Er Yardımcı ise, Amfibi Deniz Piyadeleri olarak terörle mücadele saflarında görev yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Verilecek bütün görevleri yapmaya hazırız. Yeni yıla girdiğimiz şu dakikalarda görevimizin başındayız. Başta ailem olmak üzere tüm Türk milletinin yeni yılını kutlarım” ifadelerini kullandı.

“CANIMIZI SİPER ETMEKTEN BİR AN ÇEKİNMEYİZ”

Verdiği mesajla dosta güven düşmana korku veren Deniz Piyade Uzman Çavuş Özdemir, ”Biz Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin birliği olarak Amfibi Deniz Piyadeleriyiz. Terörist ile mücadele harekatı kapsamında Hakkari bölgesinde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin menfaatleri uğruna canımızı siper etmekten bir an çekinmeyiz. Buradan halkımızın yeni yılını kutlarız” diye konuştu.

MORAL VE MOTİVASYON VURGUSU

Deniz Piyade Astsubay Üstçavuş Yörükoğlu da, Hakkari bölgesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının personelleri olarak görev aldıklarını söyleyerek, şöyle dedi:

“Terörist ile mücadele harekatında görevimizi azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Moral ve motivasyon olarak üst seviyedeyiz. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere, gerek yurtdışında gerekse yurtiçinde görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşlarımızın yeni yıllarını içtenlikle kutlarız.

Deniz Piyade Sözleşmeli Er Karakış ise, Hakkari bölgesinde görev yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yeni yılımızda ailemizden ve sevdiklerimizden ayrı kalsak da bize emanet edilen bu vatan toprağını kanımızın son damlasına kadar koruyacağız” şeklinde konuştu.

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HakkariDeniz PiyadeleriYeni Yıl2020
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