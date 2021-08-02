Meteoroloji sahil şehirlerini uyardı | Antalya'da rekor sıcaklık



Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nin kabusu haline gelen orman yangınları ile mücadele gece gündüz devam ederken, meteorolojiden korkutan uyarı geldi. Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İZMİR 29°C, 40°C

ANTALYA 30°C, 43°C

MUĞLA 26°C, 41°C

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

32 İLDE YANGIN VAR

Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durum açıklandı. 32 ilde 137 yangın kontrol altında. 6 ilde 13 yangın devam ediyor. Küçük çaplı yangınlar kısa sürede söndürüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Temmuz- 2 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Adana'nın Karaisalı ilçesinde 23 yangından 1'i, Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ve Demre ilçelerinde 18 yangından 3'ü, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas ve Seydikemer ilçelerinde 12 yangından 6'sı, İzmir'in Buca ilçesinde 11 yangından 1'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Güney ilçesinde 2 yangından 1'i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 137 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde 13 yangın devam ediyor.

