MİT mensuplarının ifşa davası | Serbest bırakıldı



MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında karar açıklandı. Sanıklar Aydın Keser, Ferhat Çelik ve Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan gün hapislerine karar verilirken, Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç'ın da aynı suçtan 3 yıl 9'ar ay hapisleri kararlaştırıldı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından dosyanın karara bağlanması için ara verildi.

Aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci'nin tüm suçlardan beraatine karar verdi. Heyet, hakkında beraat kararı verilen Barış Terkoğlu'nun hapiste bir süre tutuklu kaldığı için tazminat talebinde bulunabileceği hatırlatması yaptı ve hakkındaki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına da hükmetti.

Diğer sanıklar Yeni Yaşam Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Aydın Keser ile gazetenin genel yayın yönetmeni Ferhat Çelik ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel'in "istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların üzerilerine atılı suçu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille zincirleme olarak işledikleri gerekçesiyle cezayı 5 yıl 7 ay 15'er güne çıkardı. Sanıkların yargılama sürecinde davranışlarını lehlerine takdiri indirim nedeni kabul eden mahkeme heyeti, cezayı 4 yıl 8 ay 7'şer güne indirdi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni sanık Barış Pehlivan ve gazeteci Hülya Kılınç'ı da aynı suçtan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların yargılama sürecindeki davranışları lehlerine indirim sebebi kabul ederek, cezayı 3 yıl 9'ar aya düşürdü.

Bütün sanıkların "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan ayrı ayrı beraatine hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve aldıkları cezayı göz önüne alarak sanıklar Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliyelerini kararlaştırdı.

Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden heyet, savunması alınamayan Birgün Gazetesi yazarı firari sanık Erk Acarer'in dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Karar sonrası CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, basın açıklaması yaparak, "Gazetecilik yargılanıyor. İnsanlar gazetecilik suçu yüzünden uzun süre tutuklu kalabiliyor ve daha sonra ceza alıp hükümle birlikte tahliye edilince biz de aslında ağlamamız gereken duruma insani gerekçelerle sevinir hale geldik." dedi.

GAZETECİLERİN SAVUNMASI

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan Barış Pehlivan, şehit MİT mensubuna dair fotoğraflar veya bilgilerin, Odatv'den çok önce açıklandığını, yayımlandığını ve yayıldığını savunarak, kendi yayımladıkları haberde şehit MİT mensubuna dair Odatv'ye özel hiçbir yeni olgu bulunmadığını, hem şehidin ailesini hem de MİT Kanunu’nu düşünerek ekstra bir hassasiyet gösterdiklerini ve daha önce ifşa olmasına rağmen, şehidin soy ismini, ailesinin isimleriyle soy isimlerini, cenazenin kaldırıldığı köyün adını yayımlamadıklarını ileri sürdü.

"SADECE GAZETECİLİK SAİKİYLE HAREKET ETTİK"

Savcılığın da bu gerçeğin farkında olduğunu ve ancak kendilerine asıl şehit cenazesinden bir fotoğraf karesiyle suçladığını anlatan Pehlivan, "Gizli çekilmediği ortaya çıkan tabut taşınma karesinde MİT mensuplarının da olduğunu iddia ettiler. Bu fotoğrafta MİT mensubu olduğu iddiasını ilk kez iddianameden öğrendik. Yani ifşayı aslında savcılar yaptı." iddiasında bulundu.

MURAT AĞIREL DAVASI

Yazmadıkları hatta ima dahi etmedikleri bir şeyle suçlandıklarını savunan Pehlivan, "Odatv'nin yayımladığı tabut taşıma karesinde de bir suç olmadığı tartışmasız bir gerçektir. Savcıların iddia ettiğinin aksine bizim MİT mensubu ifşa etmek gibi bir planımız ve kastımız yoktur. Sadece gazetecilik saikiyle hareket ettik." diye konuştu.

Tutuklu sanıklardan Murat Ağırel de, iddia makamının iddianame ve mütalaasında, bir cumhuriyet savcısı gibi davranmadığını öne sürerek, "Benim arkamda herhangi bir güç yoktur. Söz konusu tweeti bana attıran veya attırabilecek kimse de yoktur. O tweeti bana attıran duygu, bu vatana olan sevgimdir. Özellikle burada kendimi değil gazeteciliği savundum. Her koşulda da savunmaya devam edeceğim. Ben gazeteciyim." dedi.

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve 6 aydır tutuklu bulunduğunu aktaran Ağırel, "Bu dava MİT'in ifşası değil 'şehitleri neden yad ettin' davasına dönüşmüştür. Adaletin tecelli etmesini sinsi ve hain planlarla engellemek bir insanlık suçudur. Bu suça hep birlikte karşı çıkmazsak cumhuriyetin taşıyıcı kolonu olan hukukun ve yargının bağımsızlığının yok olmasının toplum olarak ister istemez ortağı oluruz." şeklinde konuştu.

BARIŞ TERKOĞLU

Davanın tutuksuz sanıklarından Barış Terkoğlu ise, davanın sonucunu kendisini ilgilendirse bile önemsemediğini, bu tür davalarda daha soruşturma bile açılmadan sanıklara hüküm verildiğini bildiğini öne sürdü.

Terkoğlu, "Bugün yargılandığımız dava da bir uslandırma davasıdır. Benim için bu nedenle de hükümsüzdür." dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca MİT Başkanlığının suç duyurusu üzerine başlatılan MİT mensuplarının ve faaliyetlerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 329/1. maddesinde yer alan "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan beşer yıldan onar yıla, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu'nun 27. maddesi gereğince "istihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan ise dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, firari şüpheli Erk Acarer hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme ayrıca, kamu güvenliği nedeniyle dosya içeriklerinin üçüncü kişilere karşı gizli tutulması ve gizli bilgilerin olduğu evrakın dosyaya taraf olmayan üçüncü kişiler ile uygun vekaletname sunmayan avukatlar tarafından incelemesinin kısıtlanmasına karar vermişti.

İLK DURUŞMADA 3 TAHLİYE

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın 24 Haziran 2020'de yapılan ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.

Celse arasında mahkemeye sunulan mütalaada, 8 sanığın da "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" ve "2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.