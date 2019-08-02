Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai'ye Nüfustan ret

Dünya Halter Şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu'nun Japon asıllı kızı Sekai Mori'nin nüfus kütüğüne kayıt işlemlerinde engel çıktı.

Japonya'da yaşayan 27 yaşındaki Sekai Mori, ünlü haltercinin babası olduğunu iddia etti. DNA testi yapıldı. İddiası doğrulandı. Mahkeme, Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu resmen kabul etti ancak nüfus müdürlüğünde önüne bir engel çıktı. Nüfusa kayıt olamıyor... Sekai'nin tek umudu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği istisnai karar ve talimatta..

BABASININ NÜFUSUNA KAYIT OLAMIYOR

Sekai Mori'nin avukatı Hülya Aksakal, "DNA testine göre Sekai hanımın Naim beyin kızı olduğu ispatlanmış durumda. Bunun üzerine zaten mahkemenin verdiği kararda da Naim beyin Sekai hanımın babası olduğu net bir şekilde karara bağlandı. Burada çok istisnai bir durum yaşandı. Naim Süleymanoğlu bildiğiniz üzere Türk vatandaşlığına sonradan geçti. Bu sebeple karşımıza istisnai bir engel çıktı. Sekai hanım 18 yaşından da büyük olması sebebiyle şu anda normal yollarla mahkeme kararıyla babasının nüfusuna kayıt olamıyor"

BABALIK DAVASI AÇTI

Ölümünün ardından Japonya'da yaşayan Sekai Mori, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. 1991 yılında Türkiye'de dünyaya geldiğini ve ünlü haltercinin babası olduğunu iddia etti.



DNA TESTİ UYUMLU ÇIKTI, DAVAYI KAZANDI

Mahkeme DNA testi yapılmasına karar verdi. Ünlü haltercinin mezarından alınan DNA örnekleri ile Sekai Mori'den alınan örnekler uyumlu çıktı. Mahkeme, Sekai Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ TALEBİ REDDETTİ

Mori'nin avukatları mahkeme kararı ile birlikte nüfus müdürlüğüne başvurarak Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun nüfus kütügüne geçirilmesini talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Çünkü istisnai bir engelle karşılaşıldı. Naim Süleymanoğlu da sonradan Türk vatandaşı olmuştu. Ve nüfusa kaydı istenen Sekai Mori 18 yaşından büyüktü. Bu nedenlerle Mori'nin nüfus kaydı Naim Süleymanoğlu'nun üzerine yapılamıyor. Bunun tek bir yolu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istisna yoluyla bu kaydın yapılmasına izin vermesi...

TEK ÜMİDİ CUMHURBAŞKANIMIZIN İZİN VERMESİ

Sekai Mori'nin avukatı Keiko Torigoe, "Nüfus kanununa göre ancak Sekai hanımın ümidi sayın Cumhurbaşkanımızın istisna yoluyla Sekai hanımı Naim beyin nüfusuna kayıt edilmesini izin verilmesi oldu. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile en yakın zamanda Sekai hanımın Naim beyin nüfusunda adını görmesini kalbimizden istiyoruz."

