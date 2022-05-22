Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Niğde'de trafik kazası, 2 can kaybı 42 yaralı var

Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs Niğde yakınlarında kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 2 genç hayatını kaybetti. 

22 Mayıs 2022 Pazar 09:03
Niğde'de trafik kazası, 2 can kaybı 42 yaralı var

Niğde'de trafik kazası, 2 can kaybı 42 yaralı var

Niğde'de büyük çoğunluğunu Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Otobüsün, Adana'da dün AK Parti tarafından düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Gençlik Buluşması'ndan döndüğü iddia edildi.

Feci kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Adana-Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Konya'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 42 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

VALİ KOÇ İNCELEMELERDE BULUNDU

Niğde Valisi Mustafa Koç da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Koç, "Kazada maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 42 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız ambulanslarla Niğde, Bor, Ereğli ve Ulukışla Hastaneleri'ne sevk edildi. Üzücü bir olay. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hangi organizasyondan geldiklerini araştırıyoruz. Hafif yaralanan arkadaşlarımızla görüşmemizde, kendilerinin büyük çoğunlukla Selçuk Üniversitesi öğrencisi olduklarını ifade ettiler" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruştruma başlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
NiğdeKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Çöpten bulduğu terliği gösterdi, milyonlara seslendi
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Bolu ve Bayburt dağları kara büründü
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
Selçuk Tepeli kovuldu haberine jet yalanlama
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak
8 milyon yabancı vatandaşlık yoluyla oy kullanacak
Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yaşında
Toplum Gönüllüleri Vakfı 20 yaşında
3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına vatandaştan tepki
3 dakikalık 19 Mayıs kutlamasına vatandaştan tepki
Kız öğrenci yurdundan 19 Mayıs mesajı
Kız öğrenci yurdundan 19 Mayıs mesajı
1 Milyon gönüllü doğa için birleşti
1 Milyon gönüllü doğa için birleşti
AKOM'dan sağanak uyarısı
AKOM'dan sağanak uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Kuvvetli yağmur uyarısı
Bugün hava nasıl olacak | Kuvvetli yağmur uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim