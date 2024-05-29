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ODTÜ'de rektörden karartma günleri | AKP'nin kabusu ODTÜ'de başladı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin çeyrek asırı geçen geleneksel bayar şenlikleri rektörlüğün hışmına uğradı. Karanlıkta gerçekleştirilen etkinlikler de, Devrim Stadyumu'nu cep telefonları aydınlattı.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 20:42
ODTÜ'de rektörden karartma günleri | AKP'nin kabusu ODTÜ'de başladı






ODTÜ'de rektörden karartma günleri | AKP'nin kabusu ODTÜ'de başladı



Türkiye'nin en renkli sahnelerine tanıklık eden ODTÜ Bahar Şenliği, rektörlüğün inadına rağmen başladı. Öğrencilerin 'Ti'ye aldığı yasaklar'Bahar şenliği düzenlemek suretiyle iktidarı devirmeye teşebbüs' edilen Devrim Stadyumu'ndaki şenliklerin ilk gününe çok sayıda sivil polisin katıldığı iddia edilirken, eski mezunlar kampüse alınmadı.

ODTÜ öğrencileri, geleneksel 35. Bahar Şenliği'ni yasaklayan atanmış rektörleri Verşan Kök'e karşı direniş başlattı. Rektör Kök, taleplerini dinlemediği öğrencilere peşi sıra soruşturmalar açtı. ODTÜ geleneklerinden vazgeçmemek konusunda kararlı olan öğrenciler kendi şenliklerini organize etme kararı aldılar. Öğrenciler, bu süreçte rektör Kök'ün kısıtlamalarına karşın dayanışmayla şenliklerini ördüler. Şenliğin ilk günü kapsamında her zaman olduğu gibi Devrim'de şenlik sahnesi kuruldu. Şenliğin eksilmez bir parçası olan Devrim yürüyüşü ise bugün kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

'DENİZ'LERİN YOLUNDA' PANKARTI AÇILDI

Tüm dünyada İsrail'in Filistin'e olan saldırılarına  protestolar devam ederken Devrim yürüyüşünün ana teması da Filistin olarak belirlendi. "Emperyalizme, siyonizme karşı Deniz'lerin yolunda ODTÜ Devrim'e yürüyor" yazan ana pankartın arkasında kortej oluşturan öğrenciler Devrim'e yürüdüler. 

Öğrenciler, devrimci sosyalist hareketin simgeleşmiş isimlerinin fotoğraflarını taşıdı. Öğrenci hareketlerinde yaşamını yitiren kişilerin isimlerinin sırayla sayılmasının ardından hep bir ağızdan "Yaşıyor!" sloganları atıldı. Ardından bu isimlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Yürüyüş boyunca "ODTÜ yürüyor, gelenek sürüyor", "Filistin'den Taksim'e direnenler kazanacak", "Boyun eğmeyenler kazanacak" yazılı pankartlar göze çarptı. Öğrenciler süreç boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atıldı. 


ODTÜ'DEN GEZİ'YE SELAM YOLLADILAR

ODTÜ öğrencileri, şenliklerinde Gezi Direnişi'ni de unutmadı. Bu sene 11. yıldönümünde olan Gezi'yi selamlayan öğrenciler, "Gezi onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdılar. Gezi'de, orantısız müdahaleler sonucu yaşamını yitiren isimlerin anıldığı yürüyüşte sık sık "Gezi'de düşene, dövüşene bin selam", "Her yer Taksim, her yer yer direniş" sloganları atıldı. 

Anahtar Kelimeler:
ODTÜ
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