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Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan ett

Muhalif sesleri yıllardır susturmaya çalışan AKP'liler, sosyal medyanın ünlü yayıncısı Oğuzhan Uğur isyan ettirdi. 

12 Ocak 2023 Perşembe 18:14
Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan ett

Oğuzhan Uğur sosyal medyadan isyan ett

YouTube'da Mevzular Açık Mikrofon programını hazırlayıp sunan Oğuzhan Uğur, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener'i ağırlayacağı programının yapılacağı salonun son anda AVM yönetimince iptal ettiğini duyurdu. Duruma tepki gösteren Uğur, "Bu program beni zorla solcu yapacak ha" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur, YouTube kanalı Babala TV'de düzenlediği "Mevzular Açık Mikrofon" programına CHP'li Abdullatif Şener'in konuk olacağını ancak çekimin yapılacağı salonun son anda AVM yönetimince iptal edildiğini açıkladı.


Uğur, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Abdullatif Şener AK Parti kurucularındandı. Şimdi CHP Milletvekili. 16sında konuğumuz oluyor. Bu bir başvuru tiviti değil. Çünkü salon, AVM yönetimi tarafından son dakika iptal edildi. Başvurular salon bulunca. Bu program beni zorla solcu yapacak ha. Resmen slogan atasım var şu an."

CHP'Lİ ŞENER'DEN AÇIKLAMA

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener de yaptığı paylaşımda "Babala TV'de 16 Ocak Pazartesi günü programımız var. Adımı duyan AVM sahibi korkudan salon anlaşmasını iptal etmiş. Gençler gelecek korkakların değil, geleceğe umut ve cesaretle yürüyenlerindir! Ve biz aynı gün bir başka salonda birlikte olacağız!" ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 12.01.2023 18:32
Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan UğurBabala
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