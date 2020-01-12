Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Okul bahçesinde Atatürk büstüne çirkin saldırı

Sırrıpaşa Ortaokulu binası önünde yer alan Atatürk büstü, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı, polis saldırganı arıyor.

12 Ocak 2020 Pazar 18:40
Okul bahçesinde Atatürk büstüne çirkin saldırı

Okul bahçesinde Atatürk büstüne çirkin saldırı



Mustafa Kemal Atatürk'e tv eklaranlarında saldıran provakatörlerin ardından kimliği belirsiz kişiler harekete geçti. Kocaeli'nde okul bahçesinde büst kimliği belirsiz saldırgan tarafından kırıldı. Sakarya'da daha önce de Atatürk heykeline saldırı düzenlenmişti. Baltalı bir meczup, Sakarya'da Atatürk anıtına saldırmış, saldırgan vatandaşların tepkisiyle karşalaşmış, polis tarafından yakalanmıştı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. Polis, büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin bir saldırı düzenlendi. Olayda, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu’nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü.

Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı.

Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars’ta çocuklarla buluştu!
Bayer Genç Bilim Elçileri, Kars’ta çocuklarla buluştu!
Ulaşım çalıştayında Atatürk Havalimanı vurgusu
Ulaşım çalıştayında Atatürk Havalimanı vurgusu
Alman devlet televizyonu ARD'den tarihi küstahlık
Alman devlet televizyonu ARD'den tarihi küstahlık
AK Partili'lere küfür eden iş adamı tutuklandı
AK Partili'lere küfür eden iş adamı tutuklandı
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz 
Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz 
Atatürk fotoğraflarını çöpten çocuklar buldu
Atatürk fotoğraflarını çöpten çocuklar buldu
Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü
Dr. Kadir Songür'e jiletli saldırı, ölümden döndü
94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı
94 yıllık Türk Hava Kurumu’na kayyum atandı
Anahtar Kelimeler:
Atatürk BüstüSaldırıKocaeliDerince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vurkaç terörüne TEM'de isyan, 100 kişi otoyolu trafiğe kapattı
Vurkaç terörüne TEM'de isyan, 100 kişi otoyolu trafiğe kapattı
İETT, bir yılda Çin nüfusu kadar yolcu taşıdı
İETT, bir yılda Çin nüfusu kadar yolcu taşıdı
Torbalı canisi Enver Yıldız cezaevinde intihar etti
Torbalı canisi Enver Yıldız cezaevinde intihar etti
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4 saatte 39 deprem kaydedildi
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4 saatte 39 deprem kaydedildi
"KANAL İSTANBUL"  Paris anlaşmasına aykırı  
"KANAL İSTANBUL"  Paris anlaşmasına aykırı  
Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul çağrısı
Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul çağrısı
Vicdansızlara hapis geliyor | Hayvanlara işkenceye ağır ceza 
Vicdansızlara hapis geliyor | Hayvanlara işkenceye ağır ceza 
İstanbul Boğazı girişinde sis faciası 3 balıkçı kayıp
İstanbul Boğazı girişinde sis faciası 3 balıkçı kayıp
Habertürk Yazarı Bülent Aydemir'in acı günü 
Habertürk Yazarı Bülent Aydemir'in acı günü 
2020 Hac kurası bugün çekiliyor | On binlerce hacı adayı bu haberi bekliyor
2020 Hac kurası bugün çekiliyor | On binlerce hacı adayı bu haberi bekliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim