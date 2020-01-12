Okul bahçesinde Atatürk büstüne çirkin saldırı





Mustafa Kemal Atatürk'e tv eklaranlarında saldıran provakatörlerin ardından kimliği belirsiz kişiler harekete geçti. Kocaeli'nde okul bahçesinde büst kimliği belirsiz saldırgan tarafından kırıldı. Sakarya'da daha önce de Atatürk heykeline saldırı düzenlenmişti. Baltalı bir meczup, Sakarya'da Atatürk anıtına saldırmış, saldırgan vatandaşların tepkisiyle karşalaşmış, polis tarafından yakalanmıştı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırılarak kaidesinden söküldü. Polis, büste zarar veren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin bir saldırı düzenlendi. Olayda, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde dün gece Sırrıpaşa Ortaokulu’nun bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü yerinden söktü.

Baş kısmına da zarar verildiği görülen büst, daha sonra okul binasının giriş kapısına bırakıldı. Büstü kıran kişi ise kaçtı.

Sabah saatlerinde okula gelen görevliler, Atatürk büstünün kırıldığını fark edip, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.