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Orman yangınlarıyla roketli mücadele 

Maltepe Üniversitesi, orman yangınlarına en kısa zamanda ve en doğru noktadan müdahale edilmesini sağlayacak “Roket Taşımalı Drone ve Uydu Projesi” geliştirdi.

06 Şubat 2020 Perşembe 09:12
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 

Öğrenci projesi orman kurtaracak | Bu roket yangına dur diyecek!

Maltepe Üniversitesi, orman yangınlarına en kısa zamanda ve en doğru noktadan müdahale edilmesini sağlayacak “Roket Taşımalı Drone ve Uydu Projesi” geliştirdi. Bir öğrenci projesi olarak hayata geçirilen tasarımla yangın bölgesine drone’la birlikte gönderilecek roket, alevlerin en hararetli olduğu yerlerde dahi görev yapabiliyor.

Yılda yaklaşık 10 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü Türkiye’de, yangınları önleme ve mücadeleyle ilgili projelere büyük önem veriliyor. Orman Genel Müdürlüğü bu kapsamda 2020 yazında orman yangınlarını tespit, erken müdahale, söndürme operasyonu amacıyla ‘drone kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Maltepe Üniversitesi de bu mücadeleye destek olacak önemli bir adım attı. “Roket Taşımalı Drone ve Uydu” ile yangınlara daha etkili müdahale edilebilecek. Projeyi tasarlayan ‘Roket Takımı’nın danışmanlığını Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afif Sıddıki yapıyor. Ekipte, Gökova Roket Takımı ile Teknofest’te birçok ödül almış, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı da var.

Öğrencilerle birlikte gerçekleştirdikleri orman yangını önleme projesiyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Sıddıki, “Asıl amacımız acil ve doğrudan erişemediğimiz durumlarda görev bölgesine roketi ulaştırmak” dedi. Drone’ların şiddetli orman yangınları söz konusu olduğunda alevlerin arasından geçmekte zorlandığını, ancak roketle birlikte kullanılırsa en ulaşılmaz bölgelere dahi gönderilebildiklerini belirten Sıddıki, şöyle konuştu:

“Fransa’da Notre Dame Kilisesi yangınında drone kullanılmıştı. Türkiye’de orman yangınlarında da artık drone kullanılacak. Bizim projemiz roketi yangında en etkin olacağı noktaya en hızlı şekilde göndermeyi sağlıyor. Bin 500 metreden on bin metreye kadar yükselebiliyor.”

Benzer projelerin askeri amaçlı olarak bazı ülkelerde kullanıldığını, ancak Türkiye’de henüz böyle bir uygulamanın yapılmadığını vurgulayan Sıddıki, tasarımları hayata geçtiğinde acil durumlarda kan ünitelerinin dahi bu yolla taşınabileceğini anlattı. Geliştirdikleri sistemin sınır ötesi operasyonlarda da etkili olabileceğini vurgulayan Sıddıki, projenin tasarım, yazılım ve üretim aşamalarının kendi gözetiminde tamamen öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğine de işaret etti.

Roket takımı, “Aerodinamik”, “Yapısal”, “Aviyonik” ve “Ayrılma/Kurtarma” olmak üzere dört ekip olarak çalışıyor. Takım danışmanı, hava modelciliği eğitmeni Can Gökovalı da hazırlayacakları roketle Teknofest Roket yarışmasına da katılmayı hedeflediklerini belirtti. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Adnan Gümüş ise öğrencilerin yürüttüğü bilimsel projelere büyük önem verdiklerini, proje tasarım ve üretim çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Orman Yangını
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