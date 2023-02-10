Paranın kokusunu alan troller Ahbab'ı hedef aldı

Sanatçı Haluk Levent'in önderliğinde insani amaçlara maddi destek sağlamak için kurulan ve şeffaflığı - denetlenebilirliği ile tanınan Ahbab organizasyonu, AKP'li trolleri çılgına çevirdi. Önce siber saldırıya uğrayan Ahbab teknik altyapısı hemen ardından bazı AKP'nin önde gelen isimlerinin hedef tahtasına konuldu.

Yerel seçimlerde CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na ekranda zor durumda bırakmak isterken, AKP'lilerin bile dalga konusu haline gelen Turgay Güler'in Ahbab karşıtı yayını, binlerce kişilik trol ordusunu harekete geçirdi. AFAD ile Ahbab'ı yarıştırmaya, Ahbab'ı AKP İktidarı karşıtı bir yere konumlandıran Turgay Güler, milyonlarca depremzede insani yardım beklerken açtı ağzını yumdu gözünü.

Bu arada Ahbab yardım calışmalarına Babala TV ekibiyle katılan Oğuzhan Uğur'a iftira atarak, sanatçı Haluk Levent'in geçmişini karıştırarak mesajlar atan yüzlerce AKP'li hesabın toplu saldırısı dikkatlerden kaçmadı.

Sanatçı Haluk Levent, Ahbab ve Babala TV'yi hedef alanlar arasında yer alandaha sonra yayınladığı bir mesajda özür dilemesi dikkat çekti.

Dün bir twit attım.



Bugün gelen tepkiler üzerine Ahbap’ın geçmiş faaliyetlerine baktım inceledim. Gerçekten hep Afad ile birlikte çalışmışlar.



Dünkü sinirli halimle biraz kötü ifadeler kullansam da içimde öyle bir niyet yoktu.

Haluk abiyi de aradım projelerini dinledim. — Berk Can Doğan (@berkcandogan) February 10, 2023

"HALUK LEVENT'E 1 MİLYAR LİRA TESLİM EDEMEZSİN"

Son olarak, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Turgay Güler, depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve derneğin başkanı Levent'i hedef aldı.

Güler, Ülke TV’deki programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi.

Turgay Güler, Haluk Levent'in bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.