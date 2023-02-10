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Paranın kokusunu alan troller Ahbab'ı hedef aldı

Türkiye enkaz altında kalan binlerce vatandaşı için seferber oldu, AFAD başta olmak üzere Kızılay, çok sayıda belediye, STK ve şirkete ait kurtarma ekipleri insan üstü gayretle çalıştığı bir dönemde, milyonlarca liralık insanı yardımı toplayan Ahbab AKP yanlısı trollerin hedefi haline geldi. 

10 Şubat 2023 Cuma 20:41
Paranın kokusunu alan troller Ahbab'ı hedef aldı

Paranın kokusunu alan troller Ahbab'ı hedef aldı

Sanatçı Haluk Levent'in önderliğinde insani amaçlara maddi destek sağlamak için kurulan ve şeffaflığı - denetlenebilirliği ile tanınan Ahbab organizasyonu, AKP'li trolleri çılgına çevirdi. Önce siber saldırıya uğrayan Ahbab teknik altyapısı hemen ardından bazı AKP'nin önde gelen isimlerinin hedef tahtasına konuldu. 

Yerel seçimlerde CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na ekranda zor durumda bırakmak isterken, AKP'lilerin bile dalga konusu haline gelen Turgay Güler'in Ahbab karşıtı yayını, binlerce kişilik trol ordusunu harekete geçirdi. AFAD ile Ahbab'ı yarıştırmaya, Ahbab'ı AKP İktidarı karşıtı bir yere konumlandıran Turgay Güler, milyonlarca depremzede insani yardım beklerken açtı ağzını yumdu gözünü. 

Bu arada Ahbab yardım calışmalarına Babala TV ekibiyle katılan Oğuzhan Uğur'a iftira atarak, sanatçı Haluk Levent'in geçmişini karıştırarak mesajlar atan yüzlerce AKP'li hesabın toplu saldırısı dikkatlerden kaçmadı.

Sanatçı Haluk Levent, Ahbab ve Babala TV'yi hedef alanlar arasında yer alan Berk Can Doğan, daha sonra yayınladığı bir mesajda özür dilemesi dikkat çekti. 

"HALUK LEVENT'E 1 MİLYAR LİRA TESLİM EDEMEZSİN"

Son olarak, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Turgay Güler,  depremzedelere yardım için kampanya başlatan AHBAP Derneği’ni ve derneğin başkanı Levent'i hedef aldı.

Güler, Ülke TV’deki programda, para toplayarak depremzedelere yardım yapan Levent hakkında, "1 milyar lira teslim edemezsin, yönetemez" dedi.

Turgay Güler, Haluk Levent'in bağışları AFAD ile koordineli yürütüyoruz sözlerine, "açık kapı bırakıyor" yorumunu yaptı.

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