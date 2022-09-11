

Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit oldu

Terör örgütlerine yönelik Irak'ın Kuzey kesimini kapsayan Pençe Kilit Operasyon bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede çıkan çatışmada açılan ilk ateş sırasında 2 askerim şehit düştüğünü 4 askerin ise yaralandığını duyurdu. Çatışma bölgesinde halen geniş çaplı aramaların ise devam ettiği bildiriliyor.

"YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.