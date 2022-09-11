Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada ilk gelen bilgilere göre 2 asker şehit düştü.

11 Eylül 2022 Pazar 19:52
Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit oldu


Pençe Kilit operasyonunda 2 asker şehit oldu

Terör örgütlerine yönelik Irak'ın Kuzey kesimini kapsayan Pençe Kilit Operasyon bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede çıkan çatışmada açılan ilk ateş sırasında 2 askerim şehit düştüğünü 4 askerin ise yaralandığını duyurdu. Çatışma bölgesinde halen geniş çaplı aramaların ise devam ettiği bildiriliyor.

"YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Eylül 2022 tarihinde, arama tarama faaliyeti esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."


BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu ve şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Pençe KilitOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor
İstanbul toplu ulaşımda kış tarifesine geçiyor
Ankara'da dilek ağacını 'Bidat' diyerek ateşe verdiler
Ankara'da dilek ağacını 'Bidat' diyerek ateşe verdiler
Toplu mezarlar kazılıyor iddiası | O şahıs gözaltında
Toplu mezarlar kazılıyor iddiası | O şahıs gözaltında
Yunanistan, Bozcaada açıklarında Türk gemisine saldırdı
Yunanistan, Bozcaada açıklarında Türk gemisine saldırdı
AKP'li belediye, okul arsasını konut alanı ilan etti
AKP'li belediye, okul arsasını konut alanı ilan etti
Metrobüs kazasının nedeni belli oldu | Sürücü fenalık geçirmiş
Metrobüs kazasının nedeni belli oldu | Sürücü fenalık geçirmiş
Tarkan'a sadece İzmir'i değil, Türkiye'yi salladı
Tarkan'a sadece İzmir'i değil, Türkiye'yi salladı
Dünyanın gözü İstanbul'da olacak | GEG2022 için geri sayım başladı
Dünyanın gözü İstanbul'da olacak | GEG2022 için geri sayım başladı
İzmir'in dağlarında, 100 yıldır çiçekler açıyor
İzmir'in dağlarında, 100 yıldır çiçekler açıyor
Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü
Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser sahnesi çöktü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim