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Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören Türk siyasetine derin izler bırakan Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti..

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören Türk siyasetine derin izler bırakan Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti..

11 Kasım 2019 Pazartesi 12:22
Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti


Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti


Dışişleri eski bakanlarından, siyaset ve akademi dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında hayatını kaybetti. 

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’den seçilen ilk ve son genel sekreteri olan Soysal, uzun süredir İstanbul’da alzheimer tedavisi görüyordu.

Türkiye’de akademi ve siyaset dünyasında büyük bir iz bırakan eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti.

Anayasa Hukuku’nun önde gelen hocalarından olan, bir dönem dekanlığını da yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devlet ve siyaset hayatında önemli rol oynayan çok sayıda öğrenci yetiştiren Prof. Dr. Soysal, 12 Mart 1971 darbesi sürecinde efsanevi kitabı “Anayasaya Giriş”te yer alan bazı ifadeleri nedeniyle tutuklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye’den seçilen ilk ve son genel sekreteri olan Soysal, uzun süredir İstanbul’da alzheimer tedavisi görüyordu.

Türkiye’de edebiyatın önde gelen isimlerinden olan ve 40 yaşında hayata veda eden Sevgi Soysal ile evliliğinden iki çocuk (Defne Soysal, Funda Soysal) babası olan Mümtaz Soysal 90 yaşındaydı. 
 

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