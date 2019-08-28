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Prof. Dr. Mustafa Kafalı hayatını kaybetti

Türk tarihinin ünlü araştırmacısı Prof. Dr. Mustafa Kafalı, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Prof. Dr. Mustafa Kafalı hayatını kaybetti

Türk tarihinin ünlü araştırmacısı Prof. Dr. Mustafa Kafalı, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:55
Prof. Dr. Mustafa Kafalı hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mustafa Kafalı hayatını kaybetti

Büyük Türkçü ve tarihçi Prof. Dr. Mustafa Kafalı bu akşam 19.30 sularında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Uzun süredir tedavi gören Mustafa Kafalı, 85 yaşındaydı.

Kafalı, 70'li yıllardan beri Türkçü hareketin içerisinde yer aldı. Başta Nihâl Atsız olmak üzere Türkçü-Milliyetçi fikir adamlarıyla derin dostluklar kurmuş, bu harekete uzun yıllar hizmet vermişti. 

Türk tarihi alanında önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mustafa Kafalı, 85 yaşında vefat etti.


Genel Türk tarihi ve kültürü alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mustafa Kafalı, bugün akşam saatlerinde Ankara'da hayatını kaybetti.

Kafalı'nın cenazesinin 30 Ağustos Cuma günü, cuma namazını takiben Kocatepe Camisi'nden kaldırılacağı ve Gölbaşı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Nihal Atsız'ın öğrencilerinden olan Prof. Dr. Kafalı, Türk tarihine ışık tutan önemli çalışmaları hayata geçirmişti.


ANKARA'YA DEFNEDİLECEK

Prof. Dr. Mustafa Kafalı’nın, cenazesinin 30 Ağustos Cuma günü Cuma namazını takiben Kocatepe Camisi'nden kaldırılacağı ve Gölbaşı'nda defnedileceği öğrenildi.

VASİYETİ NEYDİ?

Öte yandan Mustafa Kafalı'nın vasiyetinin Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti Ankara'da defnedilmek olduğu bu yüzden Kafalı'nın naaşının memleketi Konya'ya değil Gölbaşı'nda defnedileceği belirtildi. 


MUSTAFA KAFALI KİMDİR

1934 yılında Konya'da doğdu. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde yaptı. 

1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Umumî Türk Tarihi Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. 

"Ötemiş Hacı'ya Göre Cuci Ulusu'nun Tarihi" adlı tezi ile Aralık 1965 yılında doktor ünvanını aldı. 

1971-1972 yıllarında bir yıl, üniversite kontenjanıyla Londra'ya giderek ilmi incelemelerde bulundu. 

Yurda dönüşünde tamamladığı "Altın-Orda Hanlığı'nda Sayın Han Sülâlesi Devri (1227-1360)" adlı tezi ile 1973 Kasımı'nda doçentlik ünvanını aldı. 

1974 Kasımı'ndan itibâren, mebsûb olduğu Türk Tarihi Kürsüsünün 3-6. sömestr öğrencilerine, sırasıyla: Altın-Orda ve Çağatay Hanlıklarıyla, İlhanlı Devleti; 7-8. sömestr talebelerine ise, Timur ve Timurlular tarihi; ayrıca Tarih Metodu derslerini verdi; "Kaynaklar" ve "Osmanlıca Metinler" üzerine seminer çalışmaları yaptı. 

1975-1977 ders yıllarında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, davetli öğretim üyesi olarak tedrisatta bulundu. 

Profesörlük takdim tezi olarak sunduğu "Çağatay Hanlığı (1227-1345)" adlı eseriyle 24 Mayıs 1982'de bu ünvanı aldı. 

Türk Tarih Kurumu üyesi. İngilizce ve Rusça biliyordu. 

Bilim dünyası Mustafa Kafalı'ya vefa için buluştu
Bilim dünyası Mustafa Kafalı'ya vefa için buluştu
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mustafa KafalıMustafa Kafalı
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