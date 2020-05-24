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Ramazan Bayramı başladı | Bayramınız Kutlu olsun | En güzel bayram mesajları

Türkiye ile birlikte tüm islâm aleminde Ramazan Bayramı kutlamaları başladı. İyigunler.net ailesi tüm okurlarımızın bayramını içtenlikle kutlar.

24 Mayıs 2020 Pazar 00:17
Ramazan Bayramı başladı | Bayramınız Kutlu olsun | En güzel bayram mesajları

Ramazan Bayramı başladı | Bayramınız Kutlu olsun | En güzel bayram mesajları



Koronavirüsle mücadelenin devam ettiği bir dönemde Ramazan Bayramı'nı kutluyoruz. Yurt genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, karantina tedbirleri çerçevesinde bu yıl ilk kez Bayram Namazı'nı toplu olarak kılamayacağız. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de zorlu bir dönemden geçtiği süreçte, dualarımız sevdiklerimizin sağlığı, esenliği ve mutluluğu için olsun. 

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Ramazan Bayramı mesajları ve sözleri 2020 | Ramazan Bayramı'na özel en güzel kısa, resimli bayram mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize göndermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sizler için resimli ve anlamlı bayram mesajlarını hazırladık. İşte 24 Mayıs 2020 bayram mesajları.

Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın Nurlanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

EN GÜZEL RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2020

 Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.

Anahtar Kelimeler:
MesajlarıRamazan BayramıBayram
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