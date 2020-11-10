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Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Kurtuluş Savaşı'nın Gazi Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yeniliğin öncüsü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'nci yılında anılıyor.

10 Kasım 2020 Salı 10:30
Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Kurtuluş Savaşı'nın Gazi Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, yeniliğin öncüsü büyük önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının 82'nci yılında anılıyor.

Türk halkı 82 yıldır 10 Kasım'ı hüzünle karşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci vefat yıl dönümünde Türkiye'nin tamamında saat 9'u 5 geçe hayat durdu, vatandaşlar bulunduğu yerde Atatürk'e saygı duruşunda bulunarak, büyük öndere olan saygısını yeniden gösterdi. 

Bu arada, Anıtkabir'den canlı yayın yapan NTV ekibi, görevliler tarafından çıkarıldı. İlk kez bir haber kanalı canlı yayın ekibi 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde Anıtkabir'den çıkarıldı. 
 

Son Güncelleme: 10.11.2020 10:50
Anahtar Kelimeler:
10 Kasım
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