Sağlık Bakanı Koca | Erken teşhis kit için üretim süreci başlıyor



Dünya'da 173 ülkede hayatı felç eden koronavirüs ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Faruk Koca, covid-19 ile mücadelede yerli kitlerin üretimine yakında başlanacağını açıkladı. Koca, halen Türkiye genelinde yürütülen mücadale sırasında sağlık çalışanlarının da etkilendiğini yoğun bakımda bulunan sağlık personeli olduğunu söyledi.



Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alındı.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

KORKUYA TESLİM OLMAYAALIM

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Haberciler olarak özel bir sorumluluk bilinciyle burada bulunduğunuzu biliyorum. Sağlık çalışanlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Toplum titiz haberciliği takdir ediyor, sizi gönülden kutluyorum.

Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıklara bakarak ön kesmeye çalışıyoruz. Dün itibarıyla tanı sayısı 1236 olmuştu. Kaybettiğimiz hasta sayısı 30. 30 hastamızın her biri ileri yaşlardı. Bünye olarak dirençleri zayıftı. Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil. Başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onları koronaviristen etkilenmemek için bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Bunları hasta iken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün.

Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin. Önünüzdeki zamanı riske atmayın. Tedbirleri uygulaması en kolay kişiler sizlersiniz. Size karşı hassassiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil toplum paylaşıyor. Mümkün olduğu kadar az kayıp vermek istiyoruz. Tedbir alıyoruz, evden çıkmanız bir süreliğine kısıtlandırıldı. Bu kurala uyun.

Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin dünyadaki benzerlerinden çok farklı olduğunu söylemiştim. Gurur duyacağımız bir gerçek daha var. Ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. STK'lar sorumluluk alıyor, kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanları bu mücadelenin aktörleri haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru kaynağından alma ve aktarma konusunda çok dikkatli. Zamanımızı mümkün olduğu kadar evde geçirme çağrımız giderek karşılık buluyor.

Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. Gücümüzü hayata bağlılıktan alacağımız anlaşılıyor. Hayatı korumanın yolu hayata bağlılıktır. Kadınlar tedbirler konusunda adeta ikna kahramanlarımız. Çocuklarımızsa bu mücadelede büyüklerine ve topluma karşı tüm kozlarını kullanıyor. Bu dönemde sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. İnsan kaynağımız olarak kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz.

En üst düzeydeki dikkat sahibinin sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu belirtmek istiyorum. Kendisine ve Maliye Bakanı'na bu süreçte gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Personelimizin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 olacağını ifade etmek istiyorum.

KÜÇÜK ÇIKARLAR UĞRUNA SUİSTİMAL

Zaman zaman bazı haberler çıkıyor. Sağlık çalışanlarımızın maske ve eldiven başta olmak üzere yeterli malzemeden yoksun olduğu söyleniyor. Kesin bilgi şudur, üniversite hastanelerimize, tüm hastanelerimize bütün malzeme sağlanmaktadır ve sağlanmaya devam edecektir. Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine katı yaptırımlar uygulanmıştır, uygulanmaya devam edecektir. İhracatı durdurulmuştur, maskeler yurt dışına satılmayacaktır. Fiyatlar konusunda endişeniz olmasın.

İSTİSMARCILARA KARŞI DİKKAT

Özellikle istismar etmek isteyen firmaların yurtdışına bağlantılar yaptığını biliyoruz. Hem MASAK, hem İçişleri Bakanlığımız devrede oldu. Üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü. Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Bugün itibarıyla bu firmaları teker teker çağırarak, hepsiyle günlük olarak ne kadar ürün yapabilecekleriyle ilgili sözleşme yaptık. 20 firma ile anlaştık.

MASAK ayrıca bu dönemde bu istismar etmek isteyenlerle ilgili devrede olduğunu ifade etmek istiyorum. Size ve bütün topluma tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili önemli bazı haberlerim var. Salgının yayıldığı ülkelerde en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli üretime başlıyoruz. Hem kendi ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızla karşılayıp ihtiyacı olan diğer ülkelere destek vereceğiz. Hızlı tarama kitini devreye soktuk. Çin'den 50 bin hızlı tanıma kiti geldi. Perşembe günü 300 bin hızlı tarama kiti ilave edilecek. 1 milyona kadar hızlı tarama kiti almak için bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum.

Koronavirüse karşı aşı gelişterme çalışmalarında kurum ve kuruluşlarına destek veriyoruz. 6 üniversite ve bir merkeze çağrı yapıldı. Önümüzdeki günlerde ihtiyaçlara göre herhangi kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlayacağımızı, Maliye Bakanlığımızın bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Aşı Enstitüsü kuruldu. Bu süreçte ülkemizde hangi üniversite ve merkez neyi ne kadar yapabilecekse, bunları desteklenmesi konusunda desteğin miktarına bakmaksızın sonuna kadar gidebileceğimizi ifade etmek istiyorum.

DEZENFORMASYONA KARŞI DİKKATLİ OLALIM

Sorumluluk duygusunun tüm birimlerde enerjiye dönüşeceği mücadeledir ve böyle olmalıdır. Türkiye'nin insan kaynağından daha da fazla yararlanacağız. Dezenformasyona karşı çok dikkatli olacağız. Yıkıcı davranışların önünü hep birlikte keseceğiz.

Türkiye bazı ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslamanın rasyonel olmadığını ifade etmek istiyorum. Türkiye sağduyulu politika izledi. Sosyal psikolojiyi titizlikle dikkate aldı. Risk alanını daralttı. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Yakın ya da uzak başka ülkeye benzemeden zor günleri aşma imkanımız var. Biz insanın yüce değerine inanan toplumuz.

Biz felaket senaryolarının kolayca altüst edeceği bir toplum değiliz, hiç olmadık. Biz bir günün, iki haftanın değil günün sonunu ve tüm hayatın hesabını yaparız. Şimdi hayatın hesabını yapmak, tedbir zamanıdır. Evde zaman geççirme çok daha mutlu bir geleceğe hazırlanma zamanıdır.

Tedbirleri bizler tek tek uyguluyoruz. Mümkün olduğunca az temas kuruyoruz. Hayatlarımız birbirinden ayrışıyor, bu tek tek şahıs şahıs yaptıklarımızı bütün Türkiye olarak yapıyoruz. Tek tek yaptıklarımızı 83 milyon birlikte yapıyoruz. Mücadelenin özü tek tek, hep birlikte. Yalnız değiliz, hep birlikteyiz. Hepinize teşekkür ediyorum.

İYİLEŞEN HASTALARIMIZ VAR

Bu birlikten fire vermeyelim, her ihmalin zincirleme risk olduğunu biliyoruz. En güvenilir çözümün evde kalmak olduğunu unutmayalım. Hayat eve sığar.

Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı gün be gün açıklamış olacağız. İyileşen hastalarımızın fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün sabah itibarıyla Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan, bu konuda yayınları yapılmış olan, özellikle yoğun bakım hastalıklarında kullanılmasının 11 günden 4 güne düşürüldüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Fabrikaya devlet el koymasına rağmen şu dönemde Çin'den getirebilir olduk. Çin büyükelçiliği ile görüştüm. Bundan sonra da ihtiyacımızı karşılamada gayret içinde olacaklar. Çin hükümeti ve devletiyle bu mücadeleyi nasıl verdiklerini Bilim Kurulumuzla birlikte Çin'den bilim insanlarından bilgi akışını sağlamak üzere bir prensipte anlaşmış olduk.

ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇ KRİTİK HASTALARA VERİLİYOR

Sabah gelen ilacın yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımıza bugün itibarıyla başlandığını ifade etmek istiyorum. Ne kadar etkili olup olmadığını görmüş olacağız. Dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi, tedarik boyutuyla yoğun temas içinde olduğumuzu bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Yine daha önce bizim kullandığımız, dünyada kullanılmamış olan sayın Trump'ın da 'fayda gördük' dediği ilacın bizde bilindik bir ilaç olduğunu, pozitif olan vakalara önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz tedavi şeklini ayrıca ifade etmek istiyorum.

HERKES KENDİ OLAĞANÜSTÜ HALİNİ İLAN ETMELİ



Sıkıyönetim dediniz. Burada tek tek hep birlikte mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunun illa devletin ilan etmesi gerekimiyor. Mücadelenin esası herkesin kendi kendini odasına izole etmesidir.

Hacettepe, Erciyes, TÜBİTAK, Mam, Acıbadem üniversitelere ve merkezlere davet yapıldı. Halk sağlığı labaratuvarımız destek için hazır. Önümüzdeki dönemde ihtiyaçlarda hiçbir şarttan kaçınmadan Maliye Bakanlığımızın desteğini biliyoruz. Yapılması gereken her türlü desteği sağladığımızı, ülkede aşı konusunda kimler ne kadar yol almak istiyorsa daha fazla desteklemek için bir yaklaşım içindeyiz. Kim ne yapmak istiyorsa ona göre Maliye Bakanlığımız sonuna kadar desteği açmış durumdadır. Her türlü desteği vereceğimizi ilan etmek istiyorum.

KAYBETTİKLERİMİZ YAŞLI VATANDAŞLARIMIZ

Kaybettiğimiz 30 kişi ileri yaş kronik hastalığı da olan hasta grubu oldu. Önümüzdeki günlerde bütün vakalarla ilgili yaş aralığı dahil olmak üzere şeffaf bir şekilde göstermiş olacağız. Kaç hastanın olduğu, iyileşenlerin kaç kişi olduğu, yoğun bakımdaki hasta sayısı, bu süreçte kaybedilen vakaların da yaş aralığını şeffaf bir şekilde vermiş olacağız.

91 yaşa kadar var. 60'ın altında iki hasta var. Onun dışında bütün hastalar 60'ın üzerinde

Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi ile yayınlandı. Kamu kurumlarının misafirhanelerinin bütün sağlık personelimiz için kullanılmasına yönelik bir genelge çıktı. Bunu da bölge bölge sağlık personelimizin kullanılması için bir çalışma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığımızda çarşamba günü Bilim Kurulu'na katılmak üzere konuştuk. Çarşamba günü eğitim konusunu gündemimize almış olacağız. Herkese açık bir şekilde davetimizi yapıyoruz. Aşı konusunda kim neyi ne kadar yapabiliyorsa, kimde ne kadar bilgi varsa bizimle paylaşsın istiyoruz, dediğiniz kişi dahil olmak üzere. Bu paylaşacağı bilgiyi bekliyoruz.

SOLUNUM CİHAZI SIKINTISI VAR MI?

Solunum cihazıyla ilgili bir firmanın daha önce prototip olarak geliştirdiği bu süreçte üretimini bakanlık olarak bildiğimiz bu cihazın koronavirüs sonrası solunum sıkıntısı yaşayan hastalara daha da kullanılabilirliğini sağlamak üzere yoğun bakım hocalarımızın da değerlendirdiği ve bakanlık olarak ne kadar alacağımızı, destek sağladık, ilgili bir firma idi, şu an iki firmaya çıkmış oldu. Bunun sayısı üç veya dört olabilir. Kim ne kadar üretebilecekse, bunun üretimini de daha da arttırmak üzere gayret içindeyiz. Nisan sonu itibarıyla 2 bin teslim, toplam 5 bin olmak üzere sözleşme yaptık. Bunun sayısını ilave olan bir firma daha oldu. Üçüncü firma ile görüşmeler yapılıyor. Kim üretecekse üretmek istiyoruz. O durumda o firmalara da alım garantisi vererek sayıyı daha da arttırmak, sadece ülkemiz değil ülkemiz dışına da hibe etmek veya satabilir olmak.

SAĞLIK PERSONELİ DE ETKİLENDİ

Sağlık personelimiz içinde maalesef pozitif olan vakalarımız var. Sayılarını söylemeyeyim.

Gün sonu çalışmalar bitmiş oluyor. Sizin iki dakikada sonuç alacağınız bir yöntemden bahsetmiyoruz. Gün sonu itibarıyla vakaları, akşam olabildiğince geç vakitte olmamasına dikkat edip, erken dönemde vakaların toplamını vermek istiyoruz. Süreçte de tablo halinde daha şeffaf şekilde vereceğiz.

Biz baştan kimlere test yapılabiliri konuştuk. Kimlere test yapılabilirlik, öncelikle Çin geçmişi, teması olan kişilere yapıldı. İran geçmişi ve teması olan diye değiştirildi. Devamında İtalya'da görülünce Avrupa ve İtalya öyküsü diye değiştirildi. Daha sonra yurtdışı temaslı dendi. Şimde semptomu olan herkese. Kimlere nasıl test yapılması gerektiğiyle ilgili bu algoritmayla hareket ettik. Şu dönemde test sayısı fazla oluyor olacak. Baştan düşük olan şimdi 3 binlere çıktığımız, önümüzdeki günlerde 4-6 bine çıkacağımız, tarama kitiyle bunun sayısının daha üst noktalara çıkabileceğini düşünüyoruz. Yer yer bildirimi yapmayan bazı özel kurumların olduğunu gördük. Pandemide pozitif sonuç çıktığında yapmamız gereken devamında temaslıyı bulmak. O vakanın temas ettiği kişilere tarama durumunda olmazsak giderek yayılımı artar. Kimler çalışabilecekse bunun bilgisini bize vermek zorunluluğu var. Bu bilgiyi bize verme noktasında olan her kurumla çalışıyoruz. Tarama ile birlikte bu sayı katlanacak.

VAN'DA ORTAYA ÇIKAN VİRÜS

Biz hiçbir şekilde hiçbir kitten, hiçbir labaratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.

Biz gelen kitlerimize, aldığımız kitlere kendimiz paramızı vererek alıyoruz, ilaç dahil olmak üzere.

Van özelinde şu an artan vakamız var ama sayısı 10'un üzerinde bir vaka değil. Yaygın olarak şu an Türkiye'de sadece bir bölgeye lokalize değil, neredeyse ülkenin genelinde pozitif vakaların olduğunu biliyoruz. Van bunlar içinde öne çıkan ilimiz değil

Sağlık çalışanlarına ek ödeme için sayın Maliye Bakanlığımızın bugün itibarıyla onayladığı tabandan yani performans uygulaması var biliyorsunuz, bu uygulamayı devre dışı bırakıyoruz, tabandan bu performansı vermeyi sayın Maliye Bakanımız onayladılar. 32 bin personeli de en hızlı şekilde önümüzdeki bir iki hafta içerisinde almak üzere bir organizasyon içindeyiz.

TÜM TÜRKİYE'YE YAYILDI

Genelde personel alımı yaptığımızda üniversitelerden Sağlık Bakanlığı'na geçiş olduğunu biliyoruz, bu dönemde geçişe izin vermeyeceğiz. Bu dönemde özel sektörde istifa edenlerin sağlık personelinin olduğunu duyuyoruz, bakanlığa almayacağız, özel sektörde çalışıp çalışmayacağına dair çalışma içindeyiz. Bu dönemde ortadan çekilme gayretine girmeyelim. Buna izin vermek istemediğimizi de belirtmek istiyorum.

Tüm Türkiye'ye yayıldığını söyleyebilirim.

OECD sayılarına göre yoğun bakım ve en fazla yatak sayısına sahip ülkeyiz. Şu süreçte herhangi bir sorun olmadığını önemli olan bu süreçte vatandaşımızın kendilerini izole etmelerini, hastalığın erken döneminde Bilim Kurulu'nun da önerdiği gibi ilacın başlaması ve solunum sıkıntısının oluşumunu önlemek. Yapılması gereken en uygun tedaviyi hızla devreye sokarak, o ilaçla ilgili 11 günden 4 güne çekildiği bilgisini biliyoruz. Bunu hastalarımıza uyguladıktan sonra daha net söyleyebilir olacağız.