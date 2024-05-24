Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Sahiller halkın olamıyor | Sinpaş'ın Peyzaj oyunu

'Arvin'den Hatay'a tüm sahilleri halka açacağız' sözünü veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin , partisinden torpilli şirketlerle başı dertte.

24 Mayıs 2024 Cuma 11:02
Sahiller halkın olamıyor | Sinpaş'ın Peyzaj oyunu






Sahiller halkın olamıyor | Sinpaş'ın Peyzaj oyunu


Sahilleri yandaş şirketlerin pervasızca işgaline göz yuman AK Partili bakanlar, hukuk kurallarını hiçe sayan isimler karşısında çaresiz. Türkiye'nin en güzel sahillerini yağmalayan iktidar yanlısı şirketler arasında yer alan Sinpaş Marmaris Milli Parkı içerisinde kalan otel çalışmasına devam ederken, kendilerini 'peyzaj işi yapıyoruz' diyerek savundu.
Muğla’nın turistik ilçelerinde 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasağı başladı. Yasak kapsamında ağır nakliyat, hafriyat ve harç gibi inşaat çalışmaları yapılmayacak.

Ancak yasağa karşı birçok noktada çalışmalar devam ediyor. Bunların içerisindeki en büyük inşaatlardan biri ise Sinpaş’a tarafından Marmaris Milli Parkı içerisindeki otel projesi. Yıllardır projeye karşı hukuki mücadele yürüten yaşam savunucuları yasağın başlamasının ardından otel çalışmalarının devam ettiğini iddia etti. Alanı görüntüleyen yurttaşlar, bölgenin ışıklandırmayla birlikte akşam çalıştığını da belirtti.

Cumhuriyet, görüntüleri şirkete sordu. Yapılan açıklamada, “Usulsüz çalışıldığı iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine sadece birkaç bahçıvanla yapılan çalışma tamamen bitki dikimi, peyzaj düzenlemesidir. Renkli çiçek ve bitki haricinde 35 bin ağaç ekimi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dendi.  


 

Anahtar Kelimeler:
Sahil YağmasıSinpaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Vakfı'nın Kurban Bağış Kampanyası başladı
İstanbul Vakfı'nın Kurban Bağış Kampanyası başladı
Başkan Özmen’den "sosyal belediyecilik" vurgusu
Başkan Özmen’den "sosyal belediyecilik" vurgusu
Sinan Aygün'ün TOGO intikamı | İhbar oyunu
Sinan Aygün'ün TOGO intikamı | İhbar oyunu
Türk vatandaşlarına en çok vize reddi Estonya'dan geldi
Türk vatandaşlarına en çok vize reddi Estonya'dan geldi
Türkiye için olağanüstü kuraklık uyarısı geldi
Türkiye için olağanüstü kuraklık uyarısı geldi
Türkiye pestisit kaynaklı bildirimlerde yine ilk sırada
Türkiye pestisit kaynaklı bildirimlerde yine ilk sırada
ESİM ve İBB İstihdam Ofisi iş arayanlara umut oluyor
ESİM ve İBB İstihdam Ofisi iş arayanlara umut oluyor
Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeli'ye tepki yağıyor
Türk kadınlarına hakaret eden Suriyeli'ye tepki yağıyor
AKP'li bakanların ortak hastalığı | Alzheimer
AKP'li bakanların ortak hastalığı | Alzheimer
TEMA Vakfı'ndan çağrı | Planın parçası olun
TEMA Vakfı'ndan çağrı | Planın parçası olun
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim