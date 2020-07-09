Sakarya'da ikinci patlama | 3 kişi can verdi



Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamalarda 7 kişi ölmüş, 100'ün üzerinde kişi de yaralanmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre ise, fabrikada bulunan fakat patlamayan malzemeleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidin 6 yaralının olduğu bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı'nın Taşkısığı mevkisinde meydana geldi. Hendek'te, 3 Temmuz Cuma günü fabrikadaki patlamada patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcılar, imha edilmek üzere belediyeye ait kamyonla taş ocağına getirildi. Alanda patlayıcılar boşaltılmak istenirken, kamyonda patlama oldu. Patlama sesi, kentin birçok noktasından duyulurken, siyah dumanlar, gökyüzüne yükseldi.

SAKARYA VALİSİ: 3 ŞEHİDİMİZ VAR

Sakarya Valisi patlamayla ilgil yaptığı açıklamada patlayıcıların intikalleri esnasında patlamanın meydana geldiğini, patlamada 3 şehidin, 6 yaralının olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın patlamaya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

Sakarya-Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesinde faaliyet gösteren Taş Ocağında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereği Havai Fişek Fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla taşıyan kamyondan indirildiği esnada, patlama meydana gelmiştir.

Meydana gelen patlamada; 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 6 personelimiz yaralanmıştır.

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sakarya Belediye Başkanı Ekrem yaptığı açıklamada, havai fişek fabrikasındaki patlamadan kalan 'patlamamış malzemeler'in taşınma anında bir patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamada 2 şehit olduğunu ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.

"İMHA İÇİN GETİRİLDİĞİ BÖLGEDE MEYDANA GELDİ"

Taşkısığı Mahallesi Muhtarı Muharrem Bektaş ise Habertürk TV'de teyit edilmemiş bilgilere göre yaptığı açıklamada "Patlama olduktan sonra olay yerine gittiğimde büyük bir kamyonun arkasında yaralılar olduğunu gördüm. Araç paramparça olmuş. Yaralılar arasında askerler de vardı. Jandarma patlamayan patlayıcıları kontrollü olarak patlatmak için imha yerine getirdiğinde olay meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans geldi" dedi.