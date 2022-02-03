Samsun'da provakasyon | Atatürk Anıtı'na çirkin saldırı





Atatürk'ün Samsun Onur Anıtı'na düzenlenen çirkin saldırıyı gerçekleştiren provakatörlerin isimleri sır gibi saklanıyor. Lüks ciple sabaha karşı anıt yakınına gelen provakatörlerin Atatürk Onur Anıtı'nı yıkmak istediği ortaya çıktı. Valilik, saldırganlardan iki kişinin yakalandığını duyururken, kimlikleri hakkında bilgi verilmemesi dikkat çekti.

Samsunsporlu taraftarlar Onur Anıtı çevresinde meşaleler yakarak yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Samsun’da Onur Anıtı’na yapılan urganlı saldırının yankıları akşam saatlerinde de devam etti. Gün boyu anıt çevresinde süren hareketlilik saatler ilerledikçe de azalmadı

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Onur Anıtı'na urgan asıldığına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiplerin ivedilikle olay yerine intikal ettiği belirtildi. Saldırganların anıtı urgan ile sarıp düşürmeyi planladıkları iddia edildi

2 kişinin emniyetteki sorgulamaları devam ederken, saldırıyı öğrenen yurttaşlar, Anıt Park'a akın etti. Yurttaşlar Atatürk anıtı önünde saldırıyı kınadı.

“MOBESELER NEREDEYDİ?”

Anıt önünde açıklama yapan ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, olayın meydana geldiği yerin kentin ortasında bulunduğunu ve park içinde MOBESE kameraları olduğunu belirterek, “Biz buraya çelenk koymak istediğimizde bize iznimizin olmadığını ve MOBESE kameralarının bizi izlediğini söyleyen emniyete buradan soruyorum, bu araç buraya girerken, ipleri bağlarken MOBESE'ler neredeydi? Güvenlik güçleri neredeydi? Samsun yöneticileri bu anıtı koruyamıyorsa Samsun halkı Ata'sını da heykelini korur. Bu gece burada anıt nöbetindeyiz” diyerek saldırıyı kınadı.

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NÖBET TUTULACAK”

CHP İl Başkanı Fatih Türker ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy da yaptıkları konuşmalarda olayın takipçisi olduklarını söyledi. Grup “Mustafa Kemal'in askerleriz” diye sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Grup daha sonra heykel etrafında güvenlik halkası oluşturdu. ADD, akşam 20.00'da anıtta nöbete başlayacağını açıkladı.

İlkadım Belediyesi ve Atakum Belediyesi tarafından Atatürk Parkı’na kurulan çadırlarda, anıt çevresinde toplanarak tepkisini dile getiren yurttaşlara çay ve kandil simidi ikramı yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Onur Anıtı'na gelen taraftar grupları ise farklı bir yol izledi. Şimşekler Taraftar Grupları Birliği anıt çevresinde meşaleler yakarak Onur Anıtı’na sahip çıkacakları mesajını verdi. Görsel şölen oluştu.

"ATATÜRK ANITI’NA YAPILAN BU SAYGISIZLIĞI ASLA AFFETMİYORUZ"

Forza Şimşekler Taraftar Grupları Birliği adına yapılan açıklamada, “Samsun'umuzun hatta ülkemizin sembolü haline gelen Atatürk Anıtı, bildiğiniz üzere heykeltıraş Henrick Krippel tarafında yapılarak 1931 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak için ayak bastığı bu noktaya konulmuştur. O günden bu yana anıtımız Samsun ve Türk halkının onur abidesi olmuştur. Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ilk adımı attığı Samsun’da simge haline gelen Atatürk Anıtı’na yapılan bu saygısızlığı asla affetmiyoruz. Yapılan bu menfur saldırı Samsun ve Türk halkının onur ve gururuna yapılmıştır. Milli Mücadele şehir olan Samsun'umuzda bu tarz bir olayın tekrarının yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Saldırının en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” denildi.

Onur Anıtı’na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun’da Onur Anıtı’na saldırıda bulunan şahısların ciple alana geldiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanmıştı. Sabah saatlerinde parka gelen yurttaşlar, anıttaki at heykelinin ayak kısmına bağlanmış bir urgan ve çelik halat olduğunu gördü.

Emniyet ekiplerini hareket geçiren olayda saldırının faili 2 kişi yakalandı.

CİPLE GELMİŞLER

Şahısların Atatürk Parkı’na gelme anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sabah saat 06.25 sıralarında bir cipin yol kenarındaki kaldırımı aşıp Atatürk Parkı’na girdiği görülüyor.

Şahısların yüzleri görünmezken, cipin Onur Anıtı önünde durması da görüntülere yansıyor.



