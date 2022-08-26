Sedat Peker'in iddiaları ilk kez yargıya taşındı





Bulunduğu ülkede video çekmesi yasaklanmasına rağmen, sosyal medyada farklı isimler aracılığıyla yüzlerce yolsuzluk olayını gündeme getirmeyi sürdüren Sedat Peker'in iddialarını

Demokrat Partili Enginyurt, yargıya taşıdı. Enginyurt'un bu sürece dahil olmasına Sedat Peker, Deli Çavuş hesabından yaptığı açıklamalarla teşekkür etti.

SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNİ YAYINLADI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor,gösteriyor,ifşa ediyor.

Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor.@sedat_peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığına suç duyurusunda bulundum.@bybekirbozdag ve Savcıları göreve davet ediyorum. pic.twitter.com/BXS2WYoQj7 — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 26, 2022

Geçen yılın mayıs ayında sosyal medya hesaplarından yayımlamaya başladığı ve siyaset-mafya-sermaye ilişkilerine dair önemli ifşalarda bulunduğu videolarıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından suç duyurusu dilekçesinin görüntüsünü paylaşan Enginyurt, "Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor, gösteriyor, ifşa ediyor. Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor" dedi.

Enginyurt paylaşımının devamında, "Sedat Peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığı'na suç duyurusunda bulundum. Bekir Bozdağ ve savcıları göreve davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

SEDAT PEKER'DEN ENGİNYURT'A TEŞEKKÜR MESAJI

Bu arada Deli Çavuş hesabından az önce mesa yayınlayan Sedat Peker, yakında yeni iddiaları gündeme getireceğini duyurdu.