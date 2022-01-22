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Sedef Kabaş, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

TELE1 Kanalında bir tartışma programında Çerkez Atasözü'nü hatırlatan Gazeteci Sedef Kabaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 21:26
Sedef Kabaş, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Sedef Kabaş, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gece yarısı evinden alınarak emniyete götürülen gazeteci Sedef Kabaş, tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı iddia edilen, ekranda söylediği Çerkez atasözü dolayısıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi. Savcılık, Kabaş'ı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Kabaş, TELE1'de katıldığı programda "Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" sözleriyle bir Çerkez atasözü örneği vermişiti.  

Televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş için RTÜK tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı.

TUTUKLAMA HABERİ GELDİ

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildi. Kabaş, çıkarıldığı savcılıkça ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.  

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Kabaş, tutuklandı. 

Avukat Uğur Poyraz, sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı" bilgisini aktardı.

Son Güncelleme: 22.01.2022 21:59
Anahtar Kelimeler:
Sedef KabaşTutuklama
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