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Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı

Seferihisar'da öğle saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Ege bölgesinde yoğun olarak hissedildi. Depremi AFAD 4.8 olarak duyurdu.

Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı

Seferihisar'da öğle saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Ege bölgesinde yoğun olarak hissedildi. Depremi AFAD 4.8 olarak duyurdu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı

Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı

Son dakika deprem, Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İzmir yakınlarındaki depremi 5.1 olarak ilan ederken AFAD aynı depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve ilçelerinde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı. İşte 8 Ağustos Son depremler


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Ege Denizi´nde Seferihisar´ın 8, 17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 11.39´da meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Seferihasır´ın yanı sıra çevre ilçeler ve İzmir kent merkezinden de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.08.08 11:55:46  38.0378   26.9315        5.0      -.-  2.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.08 11:47:34  38.0372   26.8763        5.2      -.-  3.2  3.3   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     REVIZE01   (2019.08.08 11:47:34)
2019.08.08 11:39:07  37.9505   26.7785        5.0      -.-  5.1  4.9   EGE DENIZI                                        REVIZE01   (2019.08.08 11:39:07)
2019.08.08 08:25:41  35.8362   28.1603       15.0      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.08 08:14:56  37.3313   29.8182        1.1      -.-  1.9  -.-   TEFENNI (BURDUR)                                  İlksel
2019.08.08 07:51:25  36.1520   29.4045       12.5      -.-  2.7  -.-   KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                 İlksel
2019.08.08 07:30:45  35.3812   27.6762       14.8      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.08 07:23:19  40.7405   30.4358        7.1      -.-  1.9  -.-   ERENLER (SAKARYA)                                 İlksel
2019.08.08 05:13:52  40.3890   27.6260        9.1      -.-  1.6  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
2019.08.08 03:49:14  39.5168   25.8577        5.0      -.-  2.6  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2019.08.08 02:41:40  37.0700   30.3970        7.3      -.-  2.4  -.-   KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA)                     İlksel
2019.08.08 01:47:11  38.6180   43.1512        5.0      -.-  2.4  -.-   CITOREN-(VAN)                                     İlksel
2019.08.08 00:47:40  38.0618   26.9358        5.3      -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2019.08.07 23:04:12  36.2190   32.3887       26.7      -.-  1.9  -.-   BEYREBUCAK-GAZIPASA (ANTALYA)                     İlksel
2019.08.07 21:51:00  35.8993   31.9305       10.3      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.07 19:43:17  39.8143   26.0835        9.8      -.-  1.8  -.-   BOZCAADA (CANAKKALE)                              İlksel
2019.08.07 18:25:24  35.6515   30.8713        5.0      -.-  3.2  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.07 15:48:10  39.0402   26.8122       14.2      -.-  2.0  -.-   BADEMLI-DIKILI (IZMIR)                            İlksel
2019.08.07 15:10:17  35.1527   27.9248        5.0      -.-  2.7  2.7   AKDENIZ                                           İlksel
2019.08.07 12:32:38  37.3880   28.0827        0.0      -.-  1.9  -.-   YAVA-YATAGAN (MUGLA)                              İlksel
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