Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı
Son dakika deprem, Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İzmir yakınlarındaki depremi 5.1 olarak ilan ederken AFAD aynı depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve ilçelerinde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı. İşte 8 Ağustos Son depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Ege Denizi´nde Seferihisar´ın 8, 17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 11.39´da meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Seferihasır´ın yanı sıra çevre ilçeler ve İzmir kent merkezinden de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.08.08 11:55:46 38.0378 26.9315 5.0 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 11:47:34 38.0372 26.8763 5.2 -.- 3.2 3.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.08.08 11:47:34)
2019.08.08 11:39:07 37.9505 26.7785 5.0 -.- 5.1 4.9 EGE DENIZI REVIZE01 (2019.08.08 11:39:07)
2019.08.08 08:25:41 35.8362 28.1603 15.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.08 08:14:56 37.3313 29.8182 1.1 -.- 1.9 -.- TEFENNI (BURDUR) İlksel
2019.08.08 07:51:25 36.1520 29.4045 12.5 -.- 2.7 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.08.08 07:30:45 35.3812 27.6762 14.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.08 07:23:19 40.7405 30.4358 7.1 -.- 1.9 -.- ERENLER (SAKARYA) İlksel
2019.08.08 05:13:52 40.3890 27.6260 9.1 -.- 1.6 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.08.08 03:49:14 39.5168 25.8577 5.0 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.08 02:41:40 37.0700 30.3970 7.3 -.- 2.4 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.08.08 01:47:11 38.6180 43.1512 5.0 -.- 2.4 -.- CITOREN-(VAN) İlksel
2019.08.08 00:47:40 38.0618 26.9358 5.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.07 23:04:12 36.2190 32.3887 26.7 -.- 1.9 -.- BEYREBUCAK-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2019.08.07 21:51:00 35.8993 31.9305 10.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.07 19:43:17 39.8143 26.0835 9.8 -.- 1.8 -.- BOZCAADA (CANAKKALE) İlksel
2019.08.07 18:25:24 35.6515 30.8713 5.0 -.- 3.2 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.08.07 15:48:10 39.0402 26.8122 14.2 -.- 2.0 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2019.08.07 15:10:17 35.1527 27.9248 5.0 -.- 2.7 2.7 AKDENIZ İlksel
2019.08.07 12:32:38 37.3880 28.0827 0.0 -.- 1.9 -.- YAVA-YATAGAN (MUGLA) İlksel