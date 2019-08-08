Seferihisar depremi Ege Bölgesi'ni salladı

Son dakika deprem, Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İzmir yakınlarındaki depremi 5.1 olarak ilan ederken AFAD aynı depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve ilçelerinde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı. İşte 8 Ağustos Son depremler



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Ege Denizi´nde Seferihisar´ın 8, 17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 11.39´da meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Seferihasır´ın yanı sıra çevre ilçeler ve İzmir kent merkezinden de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.