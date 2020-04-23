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Seger 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların sesi oluyor

Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde Seger, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda miniklerin bayram kutlamalarına düzenlediği resim yarışması ile ortak oluyor.

23 Nisan 2020 Perşembe 10:26
Seger 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların sesi oluyor

Seger “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nda çocukların sesi oluyor

Bu yıl okullardan uzakta kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Seger çocuklardan 23 Nisan ve evde kaldıkları günleri anlatan resimler çizmelerini istiyor. Çocuklar bu online etkinliğe 23 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında büyüklerinin yönlendirmeleriyle SegerAuto sosyal medya hesaplarına resimlerini göndererek kolayca katılabiliyor. Yarışmayı kazan ilk 5 çocuğumuzu çok güzel bir lego seti bekliyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’de sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Seger yaşamın evlerde devam ettiği bu günlerde başlattığı resim yarışmasıyla çocuklarla hayallerin ve renklerin dünyasında buluşuyor onların sevincine ortak oluyor.

6-10 yaş grubu çocukların katılabilecekleri 23 Nisan’a özel resim yarışmasına katılmak isteyen minikler A4 boyutunda bir resim kağıdı ve istedikleri boyayı kullanabilecekler. Son aşamada ise ebeveynler çocuklarının resimlerini ve resimleriyle birlikte çekilen fotoğraflarını #seggyile23nisan ve #evdensesleniyorum etiketleriyle @segerauto’i ekleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştıktan sonra DM’den SegerAuto’ya mesaj ile göndererek katılımcı olabilecekler. Yarışmayı kazan ilk 5 çocuğu çok güzel bir lego seti bekliyor.

Not: Çalışmalar jüri tarafınca değerlendirilerek kazananlar belirlenecektir. Kazananları belirlerken jüri değerlendirmelerini renklerin kullanımı ve yaratıcılık başta olmak üzere çeşitli kriterleri dikkate alarak yapacaktır. Çalışmaların özgün olması temel koşuldur.

Seger hakkında:

Hem üretimde hem de korna ticaretinde dünya çapında varlık gösteren yüzde 100 yerli sermayeli Seger, bugün ülkemizde ve dünyada önemli araç üreticileri ile yaptığı anlaşmalarla elektrikli ve havalı korna üretiminde bir marka haline geldi. Seger; Tesla Renault, Isuzu, Audi, Honda, Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Ford, Dacia, ağır vasıta ve iş makinalarında BMC, Karsan, JCB, Iveco, Temsa, Otokar, DAF, traktör ve tarım makinalarında Hattat, Çukurova, Erkunt, Tümosan, Türk Traktör, Taral, Bozok Traktör, Hars Traktör, motosiklet grubunda ise Indian Motorcyle, Bigdog, Victory, Polaris gibi dünya devlerinin kornalarını tedarik etmektedir. Seger, Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya’da olmak üzere dünyada 70’in üzerinde ülkeye satış yapıyor.

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Son Güncelleme: 23.04.2020 11:04
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