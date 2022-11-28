Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü anıldı

Fatih Vezneciler'de 6 yıl önce 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polislerden Kadir Cihan Karagözlü için mevlit okutuldu.

Şehit polis memuru Kadir Cihan Karagözlü ve babası Zeki Karagözlü ile diğer şehitler ve aileleri için okutulan mevlide mahalle sakinleri ve şehit yakınlarından yoğun bir katılım oldu.

Programı düzenleyen şehit polisin ağabeyiokutulan Kur’an ve duaların bütün mahalle sakinlerinin geçmişleri ve şehitler için okutulduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Nadiye Polat ve siyasi parti temsilcilerinin iştiraklerinden dolayı memnun olduğunu ifade eden Karagözlü, programa maddi destek sağlayanlara da teşekkür ettiğini belirtti.

Kur’an ve dua okunan programına; Abdullah Sapan, Nihat Kurt, Alaettin Polat, Erhan Öner, Dilek Ürün Karadağ, Asuman Sula Durmuşoğlu, Nihayet Uzun Gölbaşı, Tülin Kitapçı ve İbrahim Şencan’ın da aralarında olduğu siyasi parti temsilcileri de iştirak etti.

Vezneciler Şehzadebaşı Caddesi'nde 7 Haziran 2016'da, yoldan geçen Çevik Kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı araçla saldırı düzenlenmişti. Olayda, polis memurları Emrah Pekdoğan, Gökhan Topçu, Duha Beker, Ramazan Kırboğa, Kadir Cihan Karagözlü ve Yaşar Özlem ile 6 vatandaş şehit olurken, 36 kişi yaralanmıştı.