Sessizlik Şapeli

Sessizliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönemlerde hemen herkesin sığınacak sessiz sakin bir yeri muhtemelen vardır. Büyük şehirlerde dev binaların arasına sıkışıp kalmış olanların kendinyle başbaşa kalabileceği mekanlar, batılı sanatkarlar için eser konusu olmuş. İyi de yapmışlar. Arkadaşımız Lale Nur Özsaraç'ın Helsinki gezisi sırasında ziyaret ettiği Sessizlik Şapeli böyle bir yer.



Bugün size özel bir yerden bahsetmek istiyorum; Sessizlik Şapeli. Asıl adı Kampin Kappeli olan şapel, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin merkezinde, şehrin en kalabalık yerlerinden biri olan Narinkka Meydanında bulunuyor. Modern binalar arasında ahşap bir kovaya benzer bu yapı, görüntüsüyle bulunduğu çevreye göre bir hayli aykırı durmakla birlikte cilalı ahşabın sıcaklığı hem bakışları kendine çekiyor hem de içeri girme isteği uyandırıyor.

Şapelin dış cephesi 11,5 metre yüksekliğinde ve tamamıyla çam kaplama. Üzerindeki cila sayesinde ise turuncu bir renge sahip. Özellikle Finlandiya gibi soğuk bir memlekette kışın karların ortasında duran güneş gibi bu şapelin görüntüsü bile insanın içini ısıtmaya yeter.