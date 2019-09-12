Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
102447
ALTIN
272.484
DOLAR
5.6598
STERLİN
6.9889
EURO
6.2437

Sessizlik Şapeli 

Büyük şehirlerde devasa beton blokların arasına sıkışıp kalmış milyonlarca insanın kendiyle başbaşa kalabileceği sessiz sakin boş mekanlar birer sanat eserine dönebilir mi? Sorunun cevabını Sessizlik Şapeli'nde arkadaşımız Lale Nur Özsaraç veriyor..

Sessizlik Şapeli 

Büyük şehirlerde devasa beton blokların arasına sıkışıp kalmış milyonlarca insanın kendiyle başbaşa kalabileceği sessiz sakin boş mekanlar birer sanat eserine dönebilir mi? Sorunun cevabını Sessizlik Şapeli'nde arkadaşımız Lale Nur Özsaraç veriyor..

12 Eylül 2019 Perşembe 19:30
Sessizlik Şapeli 

Sessizlik Şapeli 

Sessizliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönemlerde hemen herkesin sığınacak sessiz sakin bir yeri muhtemelen vardır. Büyük şehirlerde dev binaların arasına sıkışıp kalmış olanların kendinyle başbaşa kalabileceği mekanlar, batılı sanatkarlar için eser konusu olmuş. İyi de yapmışlar. Arkadaşımız Lale Nur Özsaraç'ın Helsinki gezisi sırasında ziyaret ettiği Sessizlik Şapeli böyle bir yer. 
 
Bugün size özel bir yerden bahsetmek istiyorum; Sessizlik Şapeli. Asıl adı Kampin Kappeli olan şapel, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin merkezinde, şehrin en kalabalık yerlerinden biri olan Narinkka Meydanında bulunuyor. Modern binalar arasında ahşap bir kovaya benzer bu yapı, görüntüsüyle bulunduğu çevreye göre bir hayli aykırı durmakla birlikte cilalı ahşabın sıcaklığı hem bakışları kendine çekiyor hem de içeri girme isteği uyandırıyor.

Şapelin dış cephesi 11,5 metre yüksekliğinde ve tamamıyla çam kaplama. Üzerindeki cila sayesinde ise turuncu bir renge sahip. Özellikle Finlandiya gibi soğuk bir memlekette kışın karların ortasında duran güneş gibi bu şapelin görüntüsü bile insanın içini ısıtmaya yeter. 

DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Anahtar Kelimeler:
Sessizlik ŞapeliHelsinkiLale Nur Özsaraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır Kulp'ta kalleş saldırı, 4 vatandaş can verdi
Diyarbakır Kulp'ta kalleş saldırı, 4 vatandaş can verdi
İmamoğlu'nun kırık sandalyesi | Büyükerşeni de devirecektim
İmamoğlu'nun kırık sandalyesi | Büyükerşeni de devirecektim
Sahte çakarlı araçlar İstanbul trafiğini istila etti
Sahte çakarlı araçlar İstanbul trafiğini istila etti
Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır eylemi büyüyor
Çocukları kaçırılan ailelerin Diyarbakır eylemi büyüyor
Muharrem İnce; Bu böyle yarım kalmayacak, yine aday olacağım
Muharrem İnce; Bu böyle yarım kalmayacak, yine aday olacağım
Lokanta tabelasında büyük saygısızlık
Lokanta tabelasında büyük saygısızlık
Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu
Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu
Halit Ayar'ın katili, cezaevinden çıkıp cinayet işlemiş
Halit Ayar'ın katili, cezaevinden çıkıp cinayet işlemiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort