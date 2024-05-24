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Sinan Aygün'ün TOGO intikamı | İhbar oyunu

TOGO kulelerinin yıkımı konusunda alınan mahkeme kararına rağmen Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında asılsız ihbarlarla süreci kilitlemeye çalışıyor

24 Mayıs 2024 Cuma 10:18
Sinan Aygün'ün TOGO intikamı | İhbar oyunu






Sinan Aygün'ün TOGO intikamı | İhbar oyunu

Ankara'da rant iddialarıyla gündemden düşmeyen Sinan Aygün'ün TOGO Kuleleri’nde ilginç süreç yaşanıyor.

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin planları mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Buna karşın TOGO Kuleleri’ne ilişkin alınan mahkeme kararlarıyla birlikte olay kısır döngü içerisine girdi. 

Edinilen bilgiye göre, Aygün’ün aynı konulardan verdiği dilekçeler üzerine sürekli olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni (ABB) denetlemesi için müfettiş görevlendirildi. 2019 yılından bu yana benzer konulardan ötürü yapılan incelemeler sonucunda soruşturmaya izin verilmemesi kararı alınmasına karşın mayıs ayında müfettiş denetimlerine bir yenisi daha eklendi. Böylece sekiz kez mülkiye, bir kez adalet, bir kez de Devlet Denetleme Kurulu müfettişi olmak üzere 10 müfettiş inceleme yaptı. Bu kapsamda ABB Başkanı Mansur Yavaş, imar ve şehircilik daire başkanı ve 1. hukuk müşaviri 10. kez soruşturulmuş oldu. Aygün’ün aynı konulardan verdiği dilekçeler üzerine sürekli olarak müfettiş görevlendirilmesi “belediye çalışanları ve ABB’ye siyasi baskı mı yapılıyor” sorusunu akıllara getirdi.
 

Anahtar Kelimeler:
TOGO
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