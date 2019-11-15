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Sizi biz müslüman yaptık dedi özür diledi 

Trabzon'u ziyarete gelen bir kadınla esnaf gezisi sırasında tanışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör haddini aşan sözlerinin ardından özür diledi. 

Sizi biz müslüman yaptık dedi özür diledi 

Trabzon'u ziyarete gelen bir kadınla esnaf gezisi sırasında tanışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör haddini aşan sözlerinin ardından özür diledi. 

15 Kasım 2019 Cuma 17:56
Sizi biz müslüman yaptık dedi özür diledi 

Sizi biz müslüman yaptık dedi özür diledi 

Sosyal medya üzerinde hızla yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde yer alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile, çarşıda karşılaştığı şehre gezmeye gelen Trabzonlu bir hanımefendi. Güngör esnaf ziyareti sırasında 'Sizi biz müslüman yaptık' şeklindeki sözlerine tepkiler yükselince bugün özür mesajı yayınlamak zorunda kaldı. Güngör, "Trabzonlu bir hanım kardeşimizle şaka ve espri mahiyetli ifademiz çarpıtılarak, amacı dışında aktarılmıştır" dedi.

SAÇAKLIZADELER DÖNEMİNİ HATIRLATTI


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti. Sohbet ettiği kadınlardan birinin Trabzonlu olduğunu söylemesi üzerine Güngör, "Sizi biz Müslüman yaptık" dedi. Kadının "Ne demek yani bu?" diye sorması üzerine de Başkan Güngör, "Maraşlılar yaptı, Saçaklızadeler yaptı sizi Müslüman" yanıtını verdi.

Cep telefonuyla kaydedilen bu diyalog, sosyal medyada paylaşıldı. Trabzonluların tepki göstermesi üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Twitter hesabından yayınladığı açıklama ile Trabzonlular'dan özür diledi.

"TRABZONLU KARDEŞLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Güngör, Trabzonlu kadın ile şaka ve espri mahiyetli yaptıkları sohbetin çarpıtıldığını belirterek, "Çarşı ziyaretim sırasında karşılaşmış olduğumuz şehrimizde, mukim Trabzonlu bir hanım kardeşimizle şaka ve espri mahiyetli ifademiz çarpıtılarak, amacı dışında aktarılmıştır. Tarihten ve Saçaklızadeler'den bu yana Trabzon ve Kahramanmaraş kardeşliğini espriyle ifade etme amacıyla sarf edilen sözlerimin maksadı dışında bir anlam yüklenerek, medyada paylaşılmasından dolayı son derece üzgün olduğumu belirtmek isterim. Hiç bir art niyet ve ima taşımayan, kastı açtığı anlaşılan bu diyalogdan dolayı başta hanım kardeşimiz olmak üzere bütün Trabzonlu kardeşlerimden özür ve helallik diliyorum" dedi.

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