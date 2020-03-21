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Son dakika koranavirüs | Can kaybımız 21'e ulaştı

Türkiye koronavirüs mücadelesine devam ederken can kaybı sayısı katlanarak artıyor. Son 24 içinde 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ölü sayısı 21'e yükseldi.

21 Mart 2020 Cumartesi 23:07
Son dakika koranavirüs | Can kaybımız 21'e ulaştı

Son dakika koranavirüs | Can kaybımız 21'e ulaştı


Koronavirüs'e yönlik alınan yoğun önlemlere rağmen, can kayıplarımız artıyor. Son 24 saat içerisinde koronavirüs kapan 12 yaşlı vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığını açıkladı. Son 24 saatte 2953 şüpheliye test yapıldığını kaydeden Koca, 277 kişinin daha pozitif çıkmasıyla birlikte toplam sayının 947 olduğunu bildirdi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile son durumu Twitter'dan açıkladı. Bakan, Koca, "Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor" dedi.

TEST SAYILARI DA AÇIKLANIYOR

Bakan Koca, 19 Mart'tan bu yana vaka sayıları ile birlikte yapılan testlerin de sayılarını veriyor:

19 Mart: 1981 test, 168 pozitif
20 Mart: 3656 test, 311 pozitif
21 Mart: 2953 test, 277 pozitif

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Son Güncelleme: 21.03.2020 23:16
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