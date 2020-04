Son dakika koronavirüs | 256 kişi iyileşti | 75 vatandaşımız can verdi 

Sağlık Bakanı Koca açıkladı | Yoğun bakımdan kimse ücret alamaz



Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, il il koronavirüs gelişmeleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verirken hiç özel ve kamu hastanesinden yoğun bakım ücreti alınamayacağını söyledi.

Bakan Koca, eczaneler dahil Türkiye genelinde hiç kimsenin parayla maske satamayacağını söyledi. Bakan Koca "bedava veriyorlarsa sorun yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasından önemli notlar;

Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgında mücadele yeni bir aşamaya geçtik. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız, aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurtdışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alındı.

Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimiz ve 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talimatımız var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerde kaderimizi çok etkileyecektir.

Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk, izolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur.

83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmesi gerekmektedir. Başka seçenem olduğu söylenemez. Bu seçeneğin çok kolay olduğunu vurgulamak isterim. Mücadelede iki taraf var. Biri virüstür diğer taraf biziz. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren, tehdit eden virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor. Bu tehdit bugün bazı devletlerin bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi. Şimdi dayanışma içinde olma, insan sağlığını korumak için özverili olma, tedbirli olma, işbirliği yapma zamanıdır.

Hepimizin çabası herhangi birimiz içindirdi. Ortak payda insanın sağlığı, kudsiyetidir. Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya henüz başlanmadığı günlerde dünyada örneği olmayan yapılanmalara gittik. Bilim Kurulu yöntemli mücadele yürütmemize katkı verdi. Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti.

YENİ KURUL OLUŞTURULDU

Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmek için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bu amaçlar Toplum Bilimleri Kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul toplumsal öneriler getirecek. Toplum olarak, aile, bireyler olarak nelerden kaçınmamız gerektiği teklifler oluşturacak.

İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşmuş durumda. Konu bilim dünyası için yenidir. Bilgiler süreç içinde değişime uğramaktadır. Çin'den gelen ilk veriler sadece yaşlıları daha çok tutan hastalık gibi bir izlenim bırakmıştı. Şu anda her yaşta olağanüstü bulaşan bir virüsle karşı karşıyayız.

Bütün bu risklere karşı çözüm izolasyondur. Bugün için sağlıklı, geçerli tek hayat tarzıdır. Şüphelilerin taranması konusunda önemli gelişme göstermiş durumdayız. Günlük test sayısının önümüzdeki haftalarda 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Doğal olarak test sayısı artında pozitif vaka sayısı artmaktadır. Temas zincirini geriye doğru tarıyor diğer vakaları saptamaya çalışıyoruz.

Hastalığın seyrinde akciğer tutulumu, solunum yetmezliği en dikkat çeken tablolardan. Bu hastalarımıza olabildiğince erkenden tedavi uyguluyoruz. İlerleyişi durduramazsak tedaviyi yoğun bakım şartlarında devam ediyoruz. Son günlerde akciğere geçme safhasında ilerleme sağladık.

İlacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ücretsiz olarak ulaştırmaya başardık. Şimdi birçok ülke aynı ilacı temin için uğraş veriyor. Sağlık çalışanlarımız, hastaları sağlıklarına kavuşturmak için tüm fedakârlıklarını ortaya koyuyor. Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. İlaç tedavisine başlamanın sonuçlarını görüyoruz. Erken ilaç tedavisi sonuç veriyor.

Bakanlığımızın desteği ile halen farklı tedavi alternatiflerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Kök hücre, iyileşmiş hastaların kanından alınan plazma tedavisine bakanlık olarak bu çalışmalara öncelik yapıyoruz. Bakanlığımız aşı çalışmalarına da öncülük etmektedir. Araştırmaların başarıyla sonuçlanması yönünde umudumuz ve inancımız var. Fakat uygulama şu andaki ihtiyaçlara cevap verecek hıza yetişmeyecektir.

Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etme koşullarından taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz, kendilerini hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Bu tedbiri daha sonra açıklayacağım.

Gerekli olduğunda her hastaya hastanede tedavi altyapımız ve yeterli sağlık çalışanımız var. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada bunu kontrol altına almak zorundayız.

YENİ HASTANELER YAPILACAK

Tablonun az da olsa iyimserlik sebebi olan yönleri var. 1 milyon 100 bini aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum; temastan kaçının, izolasyon kuralını uygulayın.20 bin 23 test, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu....

Bu tabloya göre Türkiye'de toplam can kaybı 725 olurken toplam iyileşen 1582, yoğun bakımda olan 1474, entübe hasta sayısı 987 oldu...

Burada biz başarıya ulaşacağız. Derdimiz en az hasarla süreci geçirmek. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz. O noktada memnuniyetle kamuoyuyla ve sizlerle paylaşacağız.

İstanbul'da açılacak olan iki hastanenin sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar, 2 tane 1000 yataklı, daha doğrusu 1000 odalı hastane şeklinde planlandı. Biri Atatürk Havalimanı bir diğeri de Sancaktepe'de. Bu iki hastaneyi prefabrik, pandemi sonrası devre dışı kalacak olan hastaneler gibi düşünmedik. İçinde amaliyathaneleri olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakıma çevrilecek hastane olarak planladık.

YOĞUN BAKIMLARDA SON DURUM

Daha sonraki dönemde benzer veya başka anlamlarda gerektiğinde kullanacağımız hastaneler olacak. Burada sonuçlar ve rakamlar ve gidişat tahmin edilenin ötesinde olduğu için şu dönemde erken davranmak için bir yaklaşım içinde değiliz. Şu anda bütün Türkiye'de yoğun bakımlarda doluluk oranımız yüzde 62-63'ü geçmedi.

Daha stabil giden, artış oranının giderek düştüğü ve önümüzdeki bir iki haftanın son derece önemli olduğunu gördüğümüz bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu hastaneler kalıcı kullanmak üzere planladığımızı, sayın Cumhurbaşkanımızın arzusunun bu yönde olduğunu söylemek istiyorum.

Atatürk Havalimanı'ndakti aynı zamanda hava ambulansı uçak içinde uygun bir mekan olduğu için yeri geldiğinde iller arası veya yurt dışı hasta ziyareti için vazgeçilmez bir yerimizdir. Bunun için düşünülmüş oldu.

Bu dönemde yeni bir atama sürecini başlattık. ÖSYM üzerinden KPSS ile alınmak üzere. Önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlanmış olacak. Toplum Bilimleri Kurulu özellikle psikolog, sosyolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanlarda yetkin kişilerden oluşacak. Biri daha çok sağlık bilim kurulu gibi burası daha çok toplumu ilgilendiren bir komisyon olacak. Sahra hastaneleri demin ifade etmeye çalıştım. Şu an doluluk oranımız yüzde 90'lara çıktığı için bu hastanelerin başlatılma durumundan bahsetmiyorum. Yüzde 62 Covid'li hastalardan bahsetmek istemiyorum. Covid dışı hastalar dahil olmak üzere kapasitemizin yüzde 62'nin dolu olduğunu söylüyorum.

Yatak doluluk oranımız ise yüzde 50'yi Türkiye genelinde bulmadı. Bu dönemde tedbir amaçlı İstanbul'un iki yakasında biner yataklı hastane yapılmasının, yarın gerektiğinde başka amaçlarla planlandığını söylemek istiyorum.

Şu dönemde herkesin kendisini özellikle olabiliyorsa, mümkünse evde izole etmesini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını özellikle ifade ediyoruz. Özel sektör dahil olmak üzere bu ortamın minimal sosyal mesafeyi koruyarak, minimal personelle devam edilmesi gerektiğine dair Bilim Kurulu'nun tavsiyesi vardı. Bunu da önemsiyoruz.

Yani yasaklı bir anlayış değil toplamda 83 milyonun olabildiğince kendilerini izole etmesini önemsiyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını, toplu alanlarda mutlak maske kullanılmasını önemsiyoruz.

Özellikle riskli olan sağlık personelimizin taramadan geçirilmesi bugün de gündem yapıldı, bununla ilgili genel algoritma geliştirildi. Buna da başlıyoruz.

Hemşire sayısı ile ilgili sağlık personelimizin alım ilanı ÖSYM üzerinden çıkılmış oldu. Önümüzdeki haftalarda başlamalarını planladık. Yoğun bakımla ilgili hiçbir hastane, özel hastaneler de yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar. Eğer böyle bir durum sözkonusu olursa yapılması gerekeni yaparız. İşyerlerinde yine toplu alanlarda ve işyeri ortamında maskenin zorunlu olduğunu bununla ilgili yer yer denetimlerin yapılacağını söylemek istiyorum.

Ben rakamları şeffaf bir şekilde ilk günden itibaren veriyorum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeyi yakınen görüyor olmalısınız. Her geçen gün dünyada nasıl artış olduğunu görüyorsunuz. Bizdeki ölüm vakalarının da artık düşmeye başladığını görüyoruz. Tarama ile birlikte vaka sayısında kısmen artış olduğunu görüyoruz, ama orada da düşüş olduğunu görüyoruz. Hastaneye gelen şüpheli vakalar dahil olmak üzere artış hızının çok düştüğünü. Yoğun bakıma yatışların düştüğünü. Entübe olan hastaların artış oranının giderek düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesi ve Amerika dahil olmak üzere vatandaşına sağlık sistemine bu kadar güçlü altyapısıyla hizmet veren benzer bir ülke olmadığını söylemek istiyorum.

Şüpheli olan her hastamıza ücret almadan erken dönemde, ki dünyanın çok önemsediği ve her geçen gün 'biz bununla ilgili etkili ilaç bulduk' yaklaşımlarını biliyorsunuz. Biz bu ilacı vaka görülmeden önce 1 milyona yakın kutuyu depoladık. Birçok ülke şu an bu ilacı kullanma noktasında çaba içinde. Bizde 1 milyonu depoda olduğunu söylemek istiyorum. Birçok ülke halen bu ilacı entübe olan ciddi vakalarda kullanmayı tecrübe ediyor. Ama Bilim Kurulu erken dönemde bu ilacın faydalı olacağını ve özellikle virüsün vücuda gireceğini önlediğini söylüyor. Biz zaten sağlık kuruluşlarına ücretsiz veriyoruz. Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerden hatta Avrupa ülkelerinden en az iki kat iyiyiz.

Şehir hastaneleriyle ilgili çok efsaneler olmuştu. Bizim dünyada yine örneği olmadığı şeklinde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum. Dünyada olmadığı şeklinde yatak kapasiteleriyle şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin böyle bir zenginliği yok.

Bu dönemde izolasyon son derece önemli, lütfen dışarı çıkmayın, çıkmak durumunda olursak maske kullanın. Maskeyi pamuklu kumaştan çok rahattan yapılabilir. Dışarı çıkmışsak maskemizi kullanılıyor olmalıyız. Sağlık sistemimiz boyutuyla biz erken tanıyı gören, erken dönemde tedaviye hemen başlayan, yoğun bakım kapasitesiyle yeterli altyapıya sahip nadir bir ülke olduğumuzu bilelim ve ülkemizle bu anlamda gerçekten gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızla da gurur duyalım.

Bu noktada özveriden, fedakârlıktan kaçmayan 1 milyon 100 bin sağlık ordusuna sahibiz. Biz bilim insanımızı rehber kılarak bu mücadeleyi götürüyoruz. Kusurlarımız olmuyor mu, yeri geldiğinde herkesin olabilir. Varsa kusurumuz bunu düzeltmeye de hazırız.

Maskeyi takarak güvende olduğumuzu hissedip lütfen dışarı çıkmayın. Maske zorunlu dışarı çıkma durumu sözkonusu ile olmalı. Esas hedef evde kendimizi izole etmek olmalı, sosyal mesafeye mutlak uymalıyız. Onun için temas etmemeliyiz, mesafeyi korumalı ve mutlak izolasyon diyoruz.

Şu an sağlık personelini İstanbul'a kaydırmak sözkonusu değil. Bu iki hastanemiz yap işlet devretle değil kendi imkanlarımızla yapılacak.

Bizim verilerimizin daha erken dönem verileriyle olan bir sonuç olduğunu, buradaki oranın yüzde 9-10'larda olduğunu ifade ettim. Tekrarlayan testlerin olduğu doğru. Büyük oranda tekrar olmadığını da söylemek istiyorum.