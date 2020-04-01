Son dakika koronavirüs | 601 sağlık çalaşına virüs kaptı



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs konusunda gelinen son nokta hakkında bilgi verdi. Koca, basın toplantısı sırasında vatandaşları izolasyon ve mesafe konusunda kesin bir dille uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Bu hastalık yokmuş gibi yaşayamayız. Bu eski dünya değil, sürdüregeldiğimiz hayat değil. İnsanlık ilk kez böyle bir düşmana tanık oluyoruz. Araya mesafe koymak bizi güçlü kılıyor. Dünyada bu konuda başarı gösterenler izalasyona borçludur. Asıl silahımızın izaloyon, araya mesafe koyacağız, temas halinde olmayacağız, kendimizi izole edeceğiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakultesinden Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu'nun vefatıyla ilgili bir soruya cevap verirken canlı yayında duygusal anlar yaşandı. Sevenlerine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileğini ileten Koca hastanelerde çalışan Sağlık Bakanlığı personeli 601 kişinin covid-19 virüsü kaptığını ve tedavi altına alındığını söyledi. Göz yaşlarını tutmakta zorlanan ve sesini güçlükle kontrol eden Bakan Koca hastanelerde alınan önlemler noktasında hiç bir eksiğe müsamaha göstermediklerini ifade etti. Koca "Bu alanda hiç bir eksiklik oluşyturmayacağız son bir haftada 4 milyon maske dağıttık, hiç bir kısıtlamaya gitmek istemiyoruz, onun için yurt dışına ihracatı kestik. Bu mücadelede bütün yükün sahadaki arkadaşlarımın omzunda olduğunu biliyorum, bu duyarlılığa destek olmalıyız" dedi.

İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS SAYISI İstanbul: 8.852

İzmir: 853

Ankara: 712

Konya: 584

Kocaeli: 410

Isparta: 268

Sakarya: 207

Adana: 197

Bursa: 135

Samsun: 112 EN ÇOK CAN KAYBI VEREN İLLER İstanbul: 117

İzmir: 18

Kocaeli: 8

Ankara: 7,

Konya 5,

Zonguldak 5,

Balıkesir 6,

Trabzon: 5

Adana 3,

Sakarya: 3

Fahrettin Koca "İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Dayınışma izolasyonla gerçekleşiyor. Dünya koronavirüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla öteledik. Asıl silahımızın izolasyon olduğunu söyledik. Temas, mesafe ve izolasyon. Bilgi sürekli gelişiyor. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. Mücadele temelde yayılmayı önleme mücadelesidir" şeklinde konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs salgınında dünyada gelinen nokta artık olayın başlangıç günlerini unutturdu. Hiçbirimiz dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Bu eski dünya değil, sürdüregeldiğimiz hayat değil, dünya insanının ekran başından izlediği haberler eskiye benzemiyor Dünyanın her ülkesi bu savaşta ayrı bir cephe. Karşımızda sürekli hareket halinde olan, içeri sızacak boşluk arayan, zayıf noktaları tehdit eden düşman var.

İlaç, aşı çalışmalarını sürdüren bilim insanları, tıp ne diyor ona bakmalıyız. Tıp, temastan kaçın, araya mesafe koyun, kendinizi izole edin diyor. Tehdit herkes için ortak. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır. Uyguladığınız tedbiri başkasından taleph etmek hakkınız var. Şunu söylerseniz size kimse itiraz edemeyecektir, özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor.

Mücadelenin temelinde kişiler var. Hatice hanım, Ali Bey, Murat Amca, Gül teyzemiz var. Lise öğrencisinden akademisyenine kadar bütün insanımız var.

Bugünler tahammül ve dirayet günleridir. Bugünler geçicidir. Bugün ödevimizi ne kadar iyi yaparsak yarın bununla o kadar övüneceğiz. Başaracağız , bundan şüphe duymuyorum, gurur duyuyorum. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü erken kontrol altına almaktır.

Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım. Sizleri bu savaşın kahramanları olmaya davet ediyorum. Bunu kendinizi izole ederek, koruyarak yapacaksınız.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka 2148. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. 333 hastamızın da iyileştiğini, taburcu edildiğini ayrıca söylemek istiyorum.

Aile hekimlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu dönemde pozitif veya şüpheli görülen vakanın kimlerle temas ettiğini bilmek, o kişileri özellikle izole etmek bu mücadelede önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmakta.



Bu taramada sadece 1 hastanın çalışmanın nasıl yapıldığını göstermek için söylüyorum. 1 hastanın bulaştırdığı kişi sayısı en az 30. Bu herhangi bir tablo değil. Kimleri taradığımız, kimleri yoğun bakımda yattığı, kimleri kaybettiğimizi gösteren somut örnek. Yani virüs bu kadar kolay yayılıyor. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli gibi görüp kendisini izole etmesini, evinde izole etmesini son derece önemsiyoruz.

Bulaştıran kişi ise, kaynak ise hayatta hastane bile yapmadı. Ama üç kişinin hayatını kaybetmesine ve bu süreçte gördüğünüz gibi 12 kişinin de pozitif olduğunu görüyoruz.

Özellikle virüs çok kolay bulaşıyor. Başka hastalıklarda görmediğimiz bir hızla ilerliyor. Biz daha önce bunu böyle bilmiyorduk. Ortalama 2.6, 2.7 kişiye buluştırır diye düşünüyorduk. O nedenle izolasyon ve hareketsizliğin son derece önemli olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Bu virüs dünyaya yayılımı 3 ayda oldu.

Şöyle bir algı var. Her hastaya test yapılmak gibi yanlış bir algı var. Japonya'da yapılan test sayısı 34 bin. Bizim test sayımız 100 bini geçti. Günlük test kapasitemiz 15 bini buldu. Şu anda 71 merkezde çalışılıyor. 89 merkeze çıkmak üzere plan yapılmış oldu. Çin'den getirdiğimiz hızlı PCR devreye girdi. Elimizde ayrıca 1 milyon kit olduğunu daha önce söylemiştim.

Biz hem merkez sayılarımızı arttırıyoruz, bunu çalışabilecek bütün merkezlere de izin veriyoruz. 10 binlere geleceğimizi ifade etmiştim, şimdi 15 bini bulduk. Haftaya 20-25 bin aralığına çıkacağımızı önümüzdeki 1 hafta içinde 30 binlere çıkacağımızı söylemek istiyorum.

''TÜM İLLERİMİZDE ARTIK VİRÜS VAR''

Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Sebep, İtalya bunun benzerini yaptı. Bir bölgeden bütün İtalya'ya virüsün yayılmasına sebep oldu. Dün itibarıyla bir ilimizde görülmemişti. O ilimizde de dün itibarıyla görülen 2 vakamız oldu. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz.

Ön planda daha çok vakanın gördüğünüz gibi İstanbul'da. İstanbul'da vaka saısı 8 bin 852. Onu İzmir izliyor. Onu Ankara, Konya, 410 vakayla Koceli izliyor.

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımızın olmadığını gösteren bir tablo var. Burada ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Balıkesir ve Sakarya şeklinde ilk 10 il sıralaması böyle...

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5'u yani yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74.7'si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz. Burada hiper tansiyona örnek olsun diye veriyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'i tansiyon hastası olan.

Yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ü tansiyon hastası olduğunu görüyoruz. Bununla şunu söylemek istiyorum. Özellikle hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i 60 yaşın üstü, kronik hastalıkların seyri yüzde 75-80 durumunda seyrediyor.

Kronik hastalığı olan, alt hastalığı olan ve 60 yaş üstünün daha riskte olduğunu görüyoruz. Bunu daha genişleterek ifade ediyorum, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin asla ve asla evden çıkmamasını, kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylüyorum.

Vaka tespitinde başarımız sistematik çalışmalarımızın sonucu. Can kaybını önlemenin yolu tedbirdir, kendimizi izole edelim, yuvamız gücümüz olmalı. Dışarı çıkmayalım, virüse fırsat tanımayalım. Teşekkür ediyorum.