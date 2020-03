Son dakika koronavirüs | Can kaybı sayımız 214'e yükseldi



Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği topyekün mücadele sırasında can kaybı sayımız 200'ü geçti. Bugün hastanelerde can veren vatandaşlarımızın sayısı 46 olarak açıklandı. İlk vakıanın görüldüğü 10 mart tarihinden günümüze kadar toplam can kaybı 214'ü buldu.

Bu arada Koronavirüs salgınında tüm dünyada can kaybı sayısı 40 bini ilk kez geçti. Virüsün enfekte olduğu insan sayısı 815 bine ulaşırken, halen yoğun bakımda tutulan hasta sayısının 28 bin olduğu bildiriliyor.

SARIYER BELEDİYESİ KAPILARINI SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AÇTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre can kaybı 214 oldu. Toplam vaka sayısı 13 bin 531 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 243.

Sarıyer Belediyesi büyük bir fedakârlıkla çalışan ve evlerine virüs taşıma endişesi içinde olan sağlık çalışanlarına belediyenin Kilyos Sosyal Tesisleri ve Bahçeköy Kız Konuk Evi’nin kapılarını açtı.

Dünyayı etkisine alarak Türkiye'ye ulaşan koronavirüs salgınına karşı en büyük mücadeleyi veren meslek kuruluşları arasında yer alan sağlık görevlilerine Sarıyer Belediyesi kucak açtı. Bugüne kadar binlerce kişiyi ağırlayan sosyal tesis şimdi de salgınla mücadele boyunca sağlık çalışanlarının hizmetinde olacak. Sağlık çalışanlarının kalacakları odalar onlar gelmeden önce dezenfekte edilerek yeniden dizayn edildi. Civar hastanelerde çalışan ve belediye personellerini ağırlayacak olan sosyal tesis Acıbadem Hastanesinden 32, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 35 ve belediye bünyesinde çalışan sağlık personeli ile sivil savunma ekibinden de 26 kişiyi misafir edecek. Toplamda 64 kişiye kapılarını açan sosyal tesise ihtiyaç halinde Bahçeköy’de bulunan Sarıyer Belediyesi Kız Konuk Evi’de destek olacak.



Bakan Koca:, "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız." dedi.