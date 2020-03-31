Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Son dakika koronavirüs | Can kaybı sayımız 214'e yükseldi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde mart ayını 31 can kaybıyla kapatıyor. Bir günde 46 vatandaşımız can verdi.

31 Mart 2020 Salı 19:55
Son dakika koronavirüs | Can kaybı sayımız 214'e yükseldi

Son dakika koronavirüs | Can kaybı sayımız 214'e yükseldi


Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği topyekün mücadele sırasında can kaybı sayımız 200'ü geçti. Bugün hastanelerde can veren vatandaşlarımızın sayısı 46 olarak açıklandı. İlk vakıanın görüldüğü 10 mart tarihinden günümüze kadar toplam can kaybı 214'ü buldu. 
Bu arada Koronavirüs salgınında tüm dünyada can kaybı sayısı 40 bini ilk kez geçti. Virüsün enfekte olduğu insan sayısı 815 bine ulaşırken, halen yoğun bakımda tutulan hasta sayısının 28 bin olduğu bildiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre can kaybı 214 oldu. Toplam vaka sayısı 13 bin 531 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 243.

SARIYER BELEDİYESİ KAPILARINI SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN AÇTI

Sarıyer Belediyesi büyük bir fedakârlıkla çalışan ve evlerine virüs taşıma endişesi içinde olan sağlık çalışanlarına belediyenin Kilyos Sosyal Tesisleri ve Bahçeköy Kız Konuk Evi’nin kapılarını açtı.

Dünyayı etkisine alarak Türkiye'ye ulaşan koronavirüs salgınına karşı en büyük mücadeleyi veren meslek kuruluşları arasında yer alan sağlık görevlilerine Sarıyer Belediyesi kucak açtı. Bugüne kadar binlerce kişiyi ağırlayan sosyal tesis şimdi de salgınla mücadele boyunca sağlık çalışanlarının hizmetinde olacak. Sağlık çalışanlarının kalacakları odalar onlar gelmeden önce dezenfekte edilerek yeniden dizayn edildi. Civar hastanelerde çalışan ve belediye personellerini ağırlayacak olan sosyal tesis Acıbadem Hastanesinden 32, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 35 ve belediye bünyesinde çalışan sağlık personeli ile sivil savunma ekibinden de 26 kişiyi misafir edecek. Toplamda 64 kişiye kapılarını açan sosyal tesise ihtiyaç halinde Bahçeköy’de bulunan Sarıyer Belediyesi Kız Konuk Evi’de destek olacak.


Bakan Koca:, "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız." dedi.

Af yasasından 90 bin kişi yararlanacak 
Af yasasından 90 bin kişi yararlanacak 
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Bez torba ve fileler salgın riskini artırıyor
Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen | Kaygıyı yönetmeye çalışalım
Prof. Dr. Rita Krespi Ülgen | Kaygıyı yönetmeye çalışalım
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu
Sarıyer Belediyesi psikolojik danışma hattı kurdu
Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu
Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu
Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
Akciğer sertliği olanlar için koronovirüs bilgilendirmesi 
Akciğer sertliği olanlar için koronovirüs bilgilendirmesi 
Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin
Makyaj malzemelerinde ortak kullanıma son verin
Son Güncelleme: 31.03.2020 20:00
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCan Kaybıölü Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu
Son dakika koronavirüs | Can kaybı 168 oldu
Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
Koronavirüs ile mücadelede Kızılay daha aktif rol alacak
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
İstanbul #Evdekaldı, sahiller ve yollar boşaldı
Türkiye korona ile uğraşırken, sosyal medya trollerinin gündemi başka
Türkiye korona ile uğraşırken, sosyal medya trollerinin gündemi başka
Ambulansın önünü kesen magandalar tutuklandı
Ambulansın önünü kesen magandalar tutuklandı
20 polis memuru koronavirüse yakalandı
20 polis memuru koronavirüse yakalandı
Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayımız 131 oldu
Koronavirüs son dakika | Can kaybı sayımız 131 oldu
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Manisa'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu
Kızılay'ın yapamadığını İHH tek başına yapıyor
Kızılay'ın yapamadığını İHH tek başına yapıyor
Koronavirüs Türkiye son durum | 70 vatandaşımız iyileşti 
Koronavirüs Türkiye son durum | 70 vatandaşımız iyileşti 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim