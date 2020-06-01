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Sosyal mesafeyi unutturan merak | Maske takmayı bile unutmuşlar

Taşköprü üstünden kayaların üstüne düşen genç kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu.  Bölgede maske takan tek kişinin köprüdendüşen genç kadın olduğu görüldü.

01 Haziran 2020 Pazartesi 14:31
Sosyal mesafeyi unutturan merak | Maske takmayı bile unutmuşlar

Sosyal mesafeyi unutturan merak | Maske takmayı bile unutmuşlar



Adana’da Taşköprü’den kayalık zemine düşen genç kadın ağır yaralanırken, onu görmek isteyen ve maskesiz olan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını unuttu. Bu arada olay yerinde maske takan tek kişinin, köprüden düşen talihsiz genç kadın olduğu görüldü. 


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde tarihi Taşköprü’ye gelen Yeter Dikmen isimli bir kadın 13 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü. Seyhan Nehri’nde su olmadığı için genç kadın kayalık zemine düştüğü için ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen polis, sağlık ve Can-Kur ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genç kadına ilk müdahaleyi yapmaya başladı.

Bu arada köprüden geçen vatandaşlar düşen kadını görmek için uzun kuyruk oluşturdu. Vatandaşların hiçbirinde maske olmadığı görülürken, kadını görmek için sosyal mesafe kuralını da unuttular. Genç kadın ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Son Güncelleme: 01.06.2020 15:15
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