

Soylu | Türkiye'ye karşı pskilojik harp yürütülüyor



Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonlarda çok sayıda şüphelinin sorgusu sürerken 6 kişinin tutuklandığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunuyor. Soylu, "Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İngiltere, Hollanda ve Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluklarının güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu,

"Avrupa ve Amerika'nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim sen öl stratejisidir. Türkiye'de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardan beri parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu herkes biliyor. Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışan büyükelçiler, malum büyükelçinin girişimiyle Türkiye'ye operasyon çekmektedirler."