Sözde islamıcı ağzını bozdu, Gülşen'in katlini istedi



Yıllardır kuran kurslarında onlarca tecavüz olayına sessiz kalan, yaşadıkları ülke adeta yağmalanırken başlarını kuma gömen, Afganlısı, Pakistanlısı, arabı Türkiye'yi istila ederken dut yemiş bülbüle dönen siyasal islamcılar, Gülşen konusunda aslan kesildi.

Gülşen'in katline cevaz veren mesajıyla tepkileri üstünde toplayan Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı sözde politikacı Ömer Yıldız, attığı twiti sildikten sonra ortadan kayboldu.

Merak ediyorum Gülşen imam hatip mezunu bir kişi tarafından tecavüze mi uğradı!!!! Yarası nedir bu sokak yosmasının — Ömer Yıldız (@merYldz50960621) August 25, 2022

Bozuk ağzı ile şarkıcı milyonlarca insanın okuyabileceğini bile bile, Gülşen'e 'Yosma' diyen Yıldız, mübarek cuma günü, edepsizliğiyle zirve yapan isimler arasında yerini aldı.



Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, dün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı.



Birgün'de yer alan habere göre, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız, Gülşen’in tutuklanmasından önce sosyal medyada tepki toplayan paylaşım yaptı.

Yıldız paylaşımında "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandı.