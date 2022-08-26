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Sözde islamıcı ağzını bozdu, Gülşen'in katlini istedi

Sözde muhafazakar, islamcı geçinen bir politikacı, sanatçı Gülşen'in öldürülmesinin vacip olduğu sosyal medya mesajına tepki yağıyor. 

26 Ağustos 2022 Cuma 14:03
Sözde islamıcı ağzını bozdu, Gülşen'in katlini istedi

Sözde islamıcı ağzını bozdu, Gülşen'in katlini istedi


Yıllardır kuran kurslarında onlarca tecavüz olayına sessiz kalan, yaşadıkları ülke adeta yağmalanırken başlarını kuma gömen, Afganlısı, Pakistanlısı, arabı Türkiye'yi istila ederken dut yemiş bülbüle dönen siyasal islamcılar, Gülşen konusunda aslan kesildi.

Gülşen'in katline cevaz veren mesajıyla tepkileri üstünde toplayan Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı sözde politikacı Ömer Yıldız, attığı twiti sildikten sonra ortadan kayboldu. 

Bozuk ağzı ile şarkıcı milyonlarca insanın okuyabileceğini bile bile, Gülşen'e 'Yosma' diyen Yıldız, mübarek cuma günü, edepsizliğiyle zirve yapan isimler arasında yerini aldı.


Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, dün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı.


Birgün'de yer alan habere göre, Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Ömer Yıldız, Gülşen’in tutuklanmasından önce sosyal medyada tepki toplayan paylaşım yaptı.

Yıldız paylaşımında "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen Tutuklansın" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Gülşen
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