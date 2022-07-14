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Süper ay görüntüsü izleyenleri büyüledi

Zamlar, sağlık çalışanlarına saldırılar, Türkiye'yi istila eden sığınmacı sorunlarıyla aylardır huzuru kaçan vatandaşlar gece, süper ay görüntüsü ile sorunları bir kaç dakika unutabildi. 

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:32
Süper ay görüntüsü izleyenleri büyüledi

Süper ay görüntüsü izleyenleri büyüledi

Türkiye, son yılların en güzel Süper Ay manzarasına tanık oldu. Bazı illerde gece saat 22.00'den itibaren gökyüzünde Süper ay görüntüsü sık sık renk değiştirerek vatandaşlara unutulmaz bir görsel şölen sundu. Süper ay görüntüsü, ayın dünyaya en yakın olduğu dönemlerde izlenebiliyor.
Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu konumdayken görülen ve Süper Ay olarak bilinen dolunay, İstanbul ve Tekirdağ’da görsel şölen oluşturdu. Parlaklığı ve yavaş yavaş turuncudan beyaza dönen renkleri ile izleyenleri mest eden dolunay bu gece Dünya’dan ortalama 363 bin 300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi.
   
Tekirdağ semalarında izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sunan dolunay, tepelerin arkasından doğarak geceyi gündüze çevirdi. 2022 yılının en büyük dolunayı olan Süper Ay, Türkiye saati ile 21.38’de görülmeye başladı. Süper Ay olayı astronomiye ilgi duyan kişiler tarafından heyecanla gözlemlendi.

DÜNYA İLE EN YAKIN KONUMA GELDİ

Parlaklığı ve yavaş yavaş turuncudan beyaza dönen renkleri ile izleyenleri mest eden dolunay bu gece Dünya’dan ortalama 363 bin 300 kilometre olan uzaklığıyla en yakın konuma geldi.

Dünya ile Ay arasındaki mesafenin kısalması sonucunda görülen Süper Ay bu akşam ortalama bir dolunaydan yüzde 17 daha büyük haliyle, yüzde 30 daha fazla ışık saçtı.

15 TEMMUZ AKŞAMINA KADAR GÖRÜNÜR OLACAK

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı. 

Yurttaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirerek manzaranın keyfini çıkardı. 13 Temmuz Çarşamba akşamı Türkiye saati ile 21.38’de gözükmeye başlayan Süper Ay’ın 14 Temmuz gecesinden 15 Temmuz akşamına kadar görünür olacağı belirtildi.

SÜPER AY NEDİR?

Ay’ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor. Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor. Dünya’ya en yakın olduğu zaman Ay dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.

Anahtar Kelimeler:
Süper Ay
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