Suriye'de son durum | İdlib'te 29 şehidimiz var

Son dakika Acı haberi Hatay Valisi Rahmi Doğan duyurdu, Doğan açıklamasında "9 Askerimiz şehit oldu, ağır yaralılarımız var, yaralılarımızın tedavileri devam ediyor" dedi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilk açıklamasının üzerinden 45 dakika sonra yeni bir açıklama yaparak, şehit sayısını 22 olarak duyurdu. Bölgeden yayın yapan yerel kaynaklar sayının artmasından endişe ettiklerini duyuruyor.



Hatay Valisi Rahmi Doğan gecenin ilerleyen saatlerinde yaptığı son açıklamada 22 olan şehit sayısının ağır yaralılardan 7'si yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Hatay Valisi Doğan halen hastanelerde 36 yaralının bulunduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırları içerisinde İdlib kırsalında yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı birliğimizin saldırıla uğradığı iddiaları var. Çok sayıda şehit ve yaralı askerimizin Hatay'a getirildiğine yönelik sosyal medyada yayılan görüntü ve iddialar hakkında resmi makamlar tarafından bir açıklama yapılmadı.

Ankara'da ise hareketli saatler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olağanüstü güvenlik zirvesi toplandı. Toplantıya Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı ile kuvvet komutanları ile güvenlikten sorumlu çok sayıda yetkili katılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi MYK, Parti Genel Merkezi'nde toplanıyor. Suriye konulu toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir gezisini iptal ederek Ankara'ya dönerken,

Ankara'da toplantı haberleri gelirken, Rusya, TSK'ya ait bir İHA'nın Suriye tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Moskova, Türkiye'yi, Suriye'de aşırı gruplara. Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılmak üzere silah vermekle suçladı.

Suriye'de şehit haberlerinin ardından sosyal medya durma noktasına geldi.

Bu arada İdlib'de yaralanan askerlerimiz için kan ihtiyacı bulunduğu yolunda çıkan haberler üzerine binlerce vatandaş, Hatay'da sağlık kurumları önünde uzun kuyruklar oluşturarak kan bağışında bulunmak istedi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, hastanelerde yeterli kan stoku bulunduğunu, kan ihtiyacı olmadığını söyledi.

Saldırıda yaralanan askerlerin kara yoluyla hastaneye getirilmesi dikkat çekti.

ŞEHİTLERİN İSİMLERİ;

Milli Savunma Bakanlığı'nın henüz teyid etmediği bilgilere göre İdlib'te kalleş saldırıda şenit düşen askerlerimizin bazılarının isimleri şöyle:

Şükrü Elibol

Soner Enes Baykuş

Mecit Demir

Mustafa Ertürk

Ali Emre Fırıncıoğulları

İbrahim Halil Açıkgöz

İbrahim Albayrak

Enes Alper

Fatih Saylak

Davut Özcan

Ceyhun Taş

Kadir Yıldız

Serkan Deprem

Uğur Kurt

Uğur Katran

Gökhan Orhan

Onur Şükrü Özler

Halil Demir

ÇOK ÖNEMLİ NOT: Burada yer alan isimler henüz MSB tarafından açıklanmadı, sosyal medyada güvenliği şüpheli kaynaklardan derlenmiştir.

İDLİB'TE SON DURUM

Bu arada güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İdlib'de 17 günde 709 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği bildirilirken 21 askeri araç, 4 Doçka, 6 mühimmat deposu, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

İDLİB'DEKİ BİLANÇO

10 Şubat 2020’den bu yana rejimin kayıpları şöyle:

1.709 rejim unsuru

55 tank

3 helikopter

18 zırhlı araç

29 obüs

21 askeri araç

4 doçka

6 mühimmat deposu

7 havan

