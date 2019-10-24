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Suriye'de son durum, Resulayn'da saldırı, 5 askerimiz yaralandı

Terör örgütü PKK artıklarına yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında Resulayn'da düzenlenen saldırıda 5 askerimiz yaralandı.

Suriye'de son durum, Resulayn'da saldırı, 5 askerimiz yaralandı

Terör örgütü PKK artıklarına yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında Resulayn'da düzenlenen saldırıda 5 askerimiz yaralandı.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:46
Suriye'de son durum, Resulayn'da saldırı, 5 askerimiz yaralandı

Suriye'de son durum, Resulayn'da saldırı, 5 askerimiz yaralandı



Suriye'de son durum, terör örgütlerine yönelik operasyonların durdurulduğu Fırat'ın doğusunda düzenlenen saldırıda 5 askerimizin yaralandığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 askerin yaralandığını, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini duyurdu..


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.   Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın-el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir" denildi.

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