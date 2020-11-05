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Süt banyosu skandalı | Fenomen olacaktı, rezil oldu

Konya'da üreticilerden toplanan sütlerle fabrikada banyo yapan densiz Benefit şirketi tarafından işten çıkarıldı.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:27
Süt banyosu skandalı | Fenomen olacaktı, rezil oldu

Süt fabrikasında süt banyosu skandalı büyüyor | Tüm ürünlere el konuldu, fabrika mühürlendi

Türkiye böyle skandal görmedi. İçtiğimiz süt, yediğimiz peynir, yoğurt ve diğer ürünler için toplanan süt ile bir kazanda banyo yapan densiz sert tepkilere neden oldu. Uğur Turgut adlı sorumsuz çalışanın neden olduğu skandala Tarım Orman Bakanlığı soruşturma açarken, sosyal medya üstünden tepkiler çığ gibi büyüyor.  Sorumsuz çalışan yüzünden, Benefit adlı fabrikanın yurt genelinde tüm ürünlerine el konuldu. Markaya ait tüm tesisler ise bakanlık talimatıyla mühürlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama:

Konya’daki süt fabrikası ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce derhal söz konusu iş yerine gidilerek resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan denetimde İş yerinin insan sağlığı ve güvenirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edildiğinden ürünlere el konuldu ve işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi.

Çalışanların hijyen belgelerinin olmaması nedeniyle çalışan iki kişiye 1700 tl ve 5996 Sayılı Kanun kapsamında hijyen gerekliliklerine aykırı hareket etmekten 13.934 TL, hijyen kayıtlarının tutulma gerekliliklerinin uygulanmaması nedeniyle 5570TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığımızın da inceleme başlattığı işletme hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Konya'da üretim yapan bir süt fabrikasında skandal görüntüler ortaya çıktı. Fabrikada çalışanı süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Süt kazanında banyo yaptığı anlar bir başka çalışan tarafından kaydedildi. Görüntüler TikTok'ta 'ugurrturgut' isimli bir hesaptan yayınlandı.

Uğur Turgut isimli çalışan sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ise Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çalıştığı görüldü. Skandal görüntülerin ise Benefit Süt Toplama Merkezi'nde çekildiği ortaya çıktı.

Süt banyosu yapılan anlara Kemal Sunal’ın Sakar Şakir filmindeki ‘Marmara Kamil’ karakterinin repliği eklendi.

 İnfial yaratan görüntülerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ve görüntülerin çekildiği firma açıklama yaptı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


Skandal görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Bakanlık, "Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

OLAYIN YAŞANDIĞI FİRMADAN AÇIKLAMA

Skandalın yaşandığı firmadan konuya ilişkin açıklama geldi. Firma, videodaki şahsın iş akdinin iptal edildiğini ve gerekli yasal işlemleri başlattığını duyurdu.

Son Güncelleme: 05.11.2020 16:14
Anahtar Kelimeler:
Süt Banyosu
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