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Terör örgütü silahlarını İHA'lar buldu, jetlerimiz vurdu 

PKK'lı bebek katilleri, Türkiye'de sivilleri hedef alan ağır silahlı saldırılarını önlemek için operasyonlarını sıklaştırdı. Örgütün ağır silah sistemleri İHA'lar taraından bulunarak imha ediliyor.

Terör örgütü silahlarını İHA'lar buldu, jetlerimiz vurdu 

PKK'lı bebek katilleri, Türkiye'de sivilleri hedef alan ağır silahlı saldırılarını önlemek için operasyonlarını sıklaştırdı. Örgütün ağır silah sistemleri İHA'lar taraından bulunarak imha ediliyor.

11 Ekim 2019 Cuma 22:44
Terör örgütü silahlarını İHA'lar buldu, jetlerimiz vurdu 

Terör örgütü silahlarını İHA'lar buldu, jetlerimiz vurdu 



Türk Silahlı Kuvvetleri için yerli imkanlarla geliştirilen silah sistemleri son haraketta yoğun olarak kullanılıyor. TSK tarafından Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen Barış Pınarı operasyonunda İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, hava kuvvetleri tarafından tam isabetle vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı harekatı hız kesmiyor. Başarıyla devam eden operasyonlarda şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar her geçen saat yeni bir aşama kaydediyor. 

TSK KARA OPERASYONLARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef ve Asfar Neccar köyü YPG/PKKlı teröristlerden kurtarıldı. Böylece teröristlerden temizlenen köy sayısı 14'e çıktı. TSK'ya bağlı askeri birliklerin bölgedeki kara operasyonlarda yoğunlaşmasına paralel olarak Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar harekata destek veriyor. 


İHA'LAR TESPİT ETTİ JETLER İSE BÖYLE VURDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan bir görüntü bunun en taze örneği olarak değerlendiriliyor. İHA'lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle işte böyle vuruldu. 

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İHASİHASuriyeBarış Pınarı Harekatı
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