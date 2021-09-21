Tokat Niksar'da deprem | Niksar 4.4 ile sallandı
Son depremler, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü yakınlarında deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.09'da meydana gelen deprem yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştu.
Deprem Niksar başta olmak üzere, Babaköy, 50. Yıl, Mahmudiye, Cerköy, Gülbayır, Sarıyazı, Değirmendiki gibi yerleşim birimlerinde kısa süreli paniğe neden oldu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.09.21 19:09:43 40.5800 36.8888 5.0 -.- 4.4 4.3 SAHINLI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2021.09.21 18:24:32 38.3902 38.2470 10.9 -.- 2.9 -.- SAMANKOY-(MALATYA) İlksel
2021.09.21 18:02:24 37.7182 29.3342 0.0 -.- 1.7 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.09.21 17:05:51 36.5523 28.6608 6.8 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2021.09.21 16:22:02 38.0225 27.1357 5.4 -.- 1.6 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.09.21 15:51:59 36.4165 27.1587 18.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 15:06:06 37.8365 27.2133 5.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.09.21 13:59:16 39.1212 27.5675 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.09.21 13:51:39 37.5280 27.3003 7.9 -.- 1.3 -.- BALAT-DIDIM (AYDIN) İlksel
2021.09.21 13:18:48 35.9250 27.6600 9.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.09.21 13:16:49 39.1303 27.5713 0.0 -.- 1.8 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.09.21 13:06:18 39.1682 27.5782 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2021.09.21 13:05:16 34.0623 25.8168 3.4 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 10:57:03 38.4918 26.4825 13.2 -.- 1.1 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2021.09.21 10:39:04 36.4830 27.1508 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.09.21 10:31:51 38.3387 38.2095 5.0 -.- 3.2 3.2 DURULDU-(MALATYA) İlksel