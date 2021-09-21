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Tokat Niksar'da deprem | Niksar 4.4 ile sallandı

Tokat'ın Niksar ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen deprem geniş bir alanda korku ve paniğe neden oldu

21 Eylül 2021 Salı 19:04
Tokat Niksar'da deprem | Niksar 4.4 ile sallandı

Tokat Niksar'da deprem | Niksar 4.4 ile sallandı



Son depremler, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Şahinli köyü yakınlarında deprem meydana geldi. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 19.09'da meydana gelen deprem yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştu.

Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken sarsıntı geniş bir alanda hissedildi.

Deprem Niksar başta olmak üzere, Babaköy, 50. Yıl, Mahmudiye, Cerköy, Gülbayır, Sarıyazı, Değirmendiki gibi yerleşim birimlerinde kısa süreli paniğe neden oldu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.09.21 19:09:43  40.5800   36.8888        5.0      -.-  4.4  4.3   SAHINLI-NIKSAR (TOKAT)                            İlksel
2021.09.21 18:24:32  38.3902   38.2470       10.9      -.-  2.9  -.-   SAMANKOY-(MALATYA)                                İlksel
2021.09.21 18:02:24  37.7182   29.3342        0.0      -.-  1.7  -.-   AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI)                          İlksel
2021.09.21 17:05:51  36.5523   28.6608        6.8      -.-  3.1  3.1   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 16:22:02  38.0225   27.1357        5.4      -.-  1.6  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             İlksel
2021.09.21 15:51:59  36.4165   27.1587       18.0      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 15:06:06  37.8365   27.2133        5.4      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.09.21 13:59:16  39.1212   27.5675        0.0      -.-  1.7  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.21 13:51:39  37.5280   27.3003        7.9      -.-  1.3  -.-   BALAT-DIDIM (AYDIN)                               İlksel
2021.09.21 13:18:48  35.9250   27.6600        9.1      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.09.21 13:16:49  39.1303   27.5713        0.0      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.21 13:06:18  39.1682   27.5782        0.0      -.-  1.7  -.-   DARKALE-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.09.21 13:05:16  34.0623   25.8168        3.4      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.09.21 10:57:03  38.4918   26.4825       13.2      -.-  1.1  -.-   KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)                        İlksel
2021.09.21 10:39:04  36.4830   27.1508        5.4      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.09.21 10:31:51  38.3387   38.2095        5.0      -.-  3.2  3.2   DURULDU-(MALATYA)                                 İlksel
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DepremSon DepremlerTokatNiksar
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